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Etkinlikler Çarşılarda bayram şekeri telaşı
Etkinlikler

Çarşılarda bayram şekeri telaşı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 16:34:00 -
Çarşılarda bayram şekeri telaşı

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte rengarenk görüntüleriyle şeker ve çikolatalar tezgahlardaki yerlerini aldı.

Bursa’da tarihi çarşıda, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram şekerleri ve çikolataları tezgahlarda yerini alarak müşterilerin beğenisine sunuldu. Kilogram fiyatının 150 liradan 350 lira arasında değişen şeker ve çikolatalar kısa bir süreliğine alıcılarını bekliyor. Rengarenk görüntüleri ile çocukları cezbeden şeker ve çikolatalara vatandaşlar bayram öncesi yoğun ilgi gösteriyor.

Bayram şekeri satışlarında arife günü yoğunluk beklediğini ifade eden esnaf Orhan Çağlayan, “Bayramın gelmesiyle bayramın vazgeçilmezi şeker tezgahlara indi. Bayram yaklaştıkça vatandaşın tezgahlara ilgisi artıyor. Vatandaşlar ilk olarak öncelikli harcamalarını yapıyor. Şekeri en sona bırakıyor. Bırakmasını haklı buluyoruz. Bayram şekeri ve çikolatası yenilenebilir gıda ürünü olduğu için son zamanlara bırakılıyor. Şimdilik memnunuz daha da artacağını düşünüyoruz. Fiyatlar konusunda vatandaşın alım gücüne riayet etmeye çalışıyoruz. Önce bayramlarda olduğu gibi bu bayram da kar marjından kısarak vatandaşa hitap etmeyi düşünüyoruz. Bayram şekeri 140-150 liradan başlayıp kalitesine göre 200 liraya kadar ulaşıyor. Çikolatalar ise 150 liradan başlayıp 350 liraya kadar ulaşıyor. Vatandaşın şeker çikolatasında tarihe önem vermesi gerekiyor. Vatandaşlar fiyatların uygun olduğu yerlerde üretim tarihine dikkat etsin. Merdiven altı şeker ve çikolata çok satılıyor. Pazar yerlerinden alınan ürünler dönemlik satıldığı için korkmasınlar. Vatandaşlar şeker çikolata markalarında ayrım yapamaz. Fiyat önemli unsur, 100 liraya şeker çikolata olmaz. 150 liradan başlayan ürünler tercih edilebilir. Vatandaşlar gelecek misafirine göre şekerleme ve çikolata almaya çalışıyor. Bayram yaklaştığı için son günlerde artacağını bekliyoruz. Vatandaşlar haklı olarak özellikle son günlere bırakıyorlar” şeklinde konuştu.

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Midenizi şimdiden bayrama hazırlayın

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