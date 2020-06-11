  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çarşıda söz verdi, nikâhlarını kıydı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çarşı ziyareti esnasında sohbet ettiği genç çiftin nikâhını kıydı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:55:05 -
Çarşıda söz verdi, nikâhlarını kıydı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çarşı ziyareti esnasında sohbet ettiği genç çiftin nikâhını kıydı.


Başkan Dündar, yeni normalleşme ile birlikte geçen hafta gerçekleştirdiği tarihi çarşı ziyareti sırasında düğün alışverişine çıkan bir aileyle sohbet etmişti. Kendisini nikâh merasimne davet eden Aysu Göçmen ve Ferit İnanç çiftinin davetini geri çevirmeyen Başkan Dündar, gençlerin nikâhını kıydı. Osmangazi Belediyesi Nikah Dairesi’nde gerçekleşen nikah töreninde, koronavirüse karşı alınan tedbirlere harfiyen uyuldu. Tedbirler kapsamında salona nikah şahitleri ile birlikte az sayıda kişi maske ile alındı. Nikah cübbesini giyen Başkan Mustafa Dündar, Aysu ve Ferit çiftine ömür boyu mutluluk diledi. Genç çift ve aileleri, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı