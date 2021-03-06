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Dünya Çarşı karıştı: İki ülke arasında Türkiye krizi!
Dünya

Çarşı karıştı: İki ülke arasında Türkiye krizi!

Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı ılımlı adımları sonrası telaşa kapılan Yunanistan, Mısır ile diplomasiyi hızlandırdı. Kahire'ye gidecek Yunan heyeti, Mısır'dan ihale ile ilgili haritayı değiştirmesini isteyecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 23:59:00 -
Çarşı karıştı: İki ülke arasında Türkiye krizi!

Atina her fırsatta provokasyona başvururken, Türkiye ise hukuk çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyor. Uluslararası hukukun gereği, Mısır tarafından da uygulanınca Atina telaşlandı. Miçotakis yönetimi, Kahire ile diplomasiyi hızlandırdı.

Mısır, hidrokarbon ihalesine çıktı

TRTHaber'in haberine göre; Mısır, Akdeniz'de 24 parselde hidrokarbon ihalesine çıktı. Bu ihalede, 18 numaralı parselin bulunduğu bölgeyi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirledi. Ankara da Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceği mesajını verdi. Bu ılımlı adımlar üzerine Yunanistan harekete geçti.

Mısır'dan ihale haritasının değiştirilmesi istenecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla aradı. Görüşmenin ardından, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Kahire'ye giderek temaslarda bulunacağı, iki ülke arasındaki enerji alanında iş birliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği açıklandı. Yunanistan basını, Dendias'ın Mısır'dan ihale ile ilgili haritayı değiştirmesini isteyeceğini yazdı.

 

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