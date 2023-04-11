Çarşı fena karıştı! Ersan Şen'den bir tokat Ekrem'e, bir tokat Mansur'a

TV100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında AK Parti muhalifi hukukçu Ersan Şen’in açıklamaları dikkat çekti.

Şen programda, cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için seçimlere giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirdi.

Şen, “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı diye bir sıfat var, seçimle mi geliyor? Hayır, gelmiyor. Şu anda İmamoğlu ve Yavaş sahada nasıl propaganda yapıyor? İzin mi aldılar? Baktığınız zaman bunlar kamu görevlisi, siyasetçi değil. İstifa etmediler” ifadelerini kullandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO