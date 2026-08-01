  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sekülerizmin gönüllü köleleri: Bedenini pazara çıkaran modern objeler Lokma bile dağıtacaklar! CHP’de “Önder Sav’dan kurtulduk” sevinci 'Yapmadıkları bağışın reklamını yapan sahte hayırseverler!' CHP’li Kuşoğlu’ndan YP’lilere gönderme! Her yere para harcandı ‘butlan çıkmasın’ diye harcanmadı Ahbap Levent’in itirafları kesmedi! Berna Laçin, Haluk’tan hala umutlu Soykırımcı İsrail, kışkırtıcı ve saldırgan söylemlerini tırmandırıyor! Siyoniste göre Türkiye stratejik düşman! Rum Kesimi’nde bir cengaver çıktı! Siyonistin afişine en güzel muamele İran, ‘ABD’nin savaş suçuna ortak olma’ diye uyarmıştı Bulgar Bakan: Üslerimiz her tehdide karşı güvenli Göçmenlere TOMA'lar ile müdahale! Taşlı gazlı çatışma ortalığı savaş alanına çevirdi! Pedro Sanchez, göçmen krizi konusunda sessizliğini bozdu: 'İspanya’nın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı!'
Yerel Çarşamba’da kavşakta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yerel

Çarşamba’da kavşakta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çarşamba’da kavşakta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kamyonun kavşaktaki otomobile çarpması sonucu aynı araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Y.T. idaresindeki 35 BAE 464 plakalı kamyon ile M.T. yönetimindeki 55 AFS 134 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Y.T. yönetimindeki 35 BAE 464 plakalı kamyon, kavşakta M.T. idaresindeki 55 AFS 134 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan P.T. ve N.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Araçtan inip kargo çalışanını darbetti! Trafik magandasına 180 bin TL ceza
Araçtan inip kargo çalışanını darbetti! Trafik magandasına 180 bin TL ceza

Gündem

Araçtan inip kargo çalışanını darbetti! Trafik magandasına 180 bin TL ceza

Genç hafızın öldüğü kaza kameralara yansıdı: Trafik magandası hayattan kopardı
Genç hafızın öldüğü kaza kameralara yansıdı: Trafik magandası hayattan kopardı

Gündem

Genç hafızın öldüğü kaza kameralara yansıdı: Trafik magandası hayattan kopardı

Biçerdöver ve traktör sürücülerine kapsamlı trafik eğitimi
Biçerdöver ve traktör sürücülerine kapsamlı trafik eğitimi

Yerel

Biçerdöver ve traktör sürücülerine kapsamlı trafik eğitimi

Ahbap soruşturmasında şok kirli trafik deşifre oldu! Haluk Levent ve ekibinin skandalları patladı!
Ahbap soruşturmasında şok kirli trafik deşifre oldu! Haluk Levent ve ekibinin skandalları patladı!

Gündem

Ahbap soruşturmasında şok kirli trafik deşifre oldu! Haluk Levent ve ekibinin skandalları patladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23