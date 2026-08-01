Çarşamba’da kavşakta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde kamyonun kavşaktaki otomobile çarpması sonucu aynı araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Y.T. idaresindeki 35 BAE 464 plakalı kamyon ile M.T. yönetimindeki 55 AFS 134 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Y.T. yönetimindeki 35 BAE 464 plakalı kamyon, kavşakta M.T. idaresindeki 55 AFS 134 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan P.T. ve N.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.