Çarşamba yenileniyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Orta Mahalle’de bulunan İhsaniye Camii çevresiyle birlikte yenileniyor. Şehir merkezinde eski sebze halini 2006 yılında, eski stadyumu ise 2008 yılında yeni yerlerine taşıyarak buraları değerlendiren Çarşamba Belediyesi, 2018 yılında başladığı kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İhsaniye Camii'nin çevresine neşter

İhsaniye Camii ve çevresinde yenileme çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “Dr. Ata Giritli Caddesi ve İhsaniye Camii Bölgesi’nde yenileme, cadde ve soksak iyileştirme çalışmalarımız var. Bu bölgede bulunan ancak ihtiyacı karşılama da yetersiz kalan eski İhsaniye Camii yeniden inşa ediliyor. Eski sebze hali ve stadyum bölgesi örneğinde olduğu gibi Yeni Şehir Köprüsü’nün de devamı olan bu güzergâhı bir bütün halinde planlayarak yeniliyoruz. Tarih boyunca İlçemizin ekonomisine ve ticaretine yön veren bu bölgedeki cadde ve sokakları yeniden düzenliyoruz. Şehrimizin tam merkezindeki bu çalışmalarla, ilçemize ticaret ve yaşam alanları kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.