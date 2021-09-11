Çarşaflı provokasyona soruşturma

Oğuzhan Gültekin Ankara

CHP’li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte skandal bir olay yaşandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan oyunda, çarşaflı Türk kadınının zincire vurulduğu, zincirlerin ve çarşafının çıkarılmasının ardından kadının sözde “özgürleştirilmesi” temsil edildi.

Kaymakam görevden alındı

Skandala tepki yağarken Balıkesir Valiliği olay hakkında soruşturma açtı, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal da İçişleri Bakanlığı kararı ile merkeze alındı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Bu rezalet, hem bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır hem de nasıl bir ülkede yaşadıklarının farkına varamamışlar” dedi.

Asıl çağdışı bu zihniyet

Mil Diyanet - Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu da, “Bu zihniyet geçmişte başörtülü kızlarımıza zulmeden zihniyettir. Asıl çağdışı olanlar bunlardır” diye konuştu.

