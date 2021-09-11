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Gündem Çarşaflı provokasyona soruşturma
Gündem

Çarşaflı provokasyona soruşturma

Geçmişte başörtülü kadınların eğitim hakkını, çalışma hakkını elinden alan, özgürce yaşamalarına mani olan zihniyet, Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’ncu yıldönümünde kendini bir kez daha gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 09:41:00 -
Çarşaflı provokasyona soruşturma

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

CHP’li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte skandal bir olay yaşandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan oyunda, çarşaflı Türk kadınının zincire vurulduğu, zincirlerin ve çarşafının çıkarılmasının ardından kadının sözde “özgürleştirilmesi” temsil edildi.

Kaymakam görevden alındı

Skandala tepki yağarken Balıkesir Valiliği olay hakkında soruşturma açtı, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal da İçişleri Bakanlığı kararı ile merkeze alındı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Bu rezalet, hem bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır hem de nasıl bir ülkede yaşadıklarının farkına varamamışlar” dedi.

Asıl çağdışı bu zihniyet

Mil Diyanet - Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu da, “Bu zihniyet geçmişte başörtülü kızlarımıza zulmeden zihniyettir. Asıl çağdışı olanlar bunlardır” diye konuştu.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Busezon

Bunlar tam bir kevaşe ve ... kadınların özgürlüğünü elinden alan siz ve sizin gibi alçakların işi,islam kadını özgürleştirdiģi gibi birde yüceltiyor,ama siz ve sizin gibi adi yaratıklar kadınların başörtü takmalarına,kapanmalarına ve yaşam tarzlarına bile tahammül edemeyecek kadar ... çocuğusunuz
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Eyman

Başörtü düşmanı; ama kurban olduğum Allah, hastalıktan ötürü başörtü takmak mecburiyetine düşen Türkan Saylan'ın mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Bunlar Atatürk düşmanı kominist; ama bürolarının her taraflarına Atatürk posteri koyarlar ve bu kamuflaj ile islama ve müslümanlara saldırırlar. Cahiliye devri müşrik zihniyetli, ahir kafalı bu düşmanlar çok azgın. Çarşafı şerife uzattıkları elleri kırılmalı ki dizginlensinler. Bu alçaklar en ağır cezayı almalı.
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