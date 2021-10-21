Çarşaflı kızlara söylediği ve bütün ülkenin duyduğu hakaretleri, mahkemede inkar etti

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, sanık Emel Cansever, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi: "Müştekileri görünce 'Turistler geldi' diye çok sevindim. Türkçe konuştuklarını görünce öğrenci olduklarını düşündüm. Onlara, 'Türk müsünüz?' diye sordum, 'Evet Türk'üz' dediler. 'Neden bu kıyafeti tercih ediyorsunuz?' diye sordum. Ben 80 yaşındayım. Bir yandan konuşuyorduk bir yandan onlar önde ben arkada yürüyorduk. Polis noktasına gelince benden şikayetçi olduklarını polise söylediler. Polis de tutanak tuttu. Ben müştekilere iddianamede okunan sözleri söylemedim” dedi. Telefonla çekilen görüntülerde ettiği sözleri söyleyip söylemediği sorulan sanık Cansever, "Bu konuşmalar aramızda geçmiştir. Ben, genç kız, öğrenci oldukları için çarşaf kıyafeti giymelerinin yasak olduğunu zannettiğim için söylemiştim. O zaman tansiyonum da düşmüştü” cevabını verdi.



Söylemedim dediği sözleri Türkiye’nin duyduğu sanık ayrıca, “Bu olaydan sonra benim hakkımda bütün medyada, internette olumsuz şeyler yazıldı, söylendi. Mağdur oldum. Bunun etkisiyle psikolojik tedavi görmeye, ağır ilaçlar kullanmaya başladım” ifadelerini kullandı.



Müştekiler S.B. ve Ö.B. ile 16 yaşındaki mağdur-müşteki A.H. sanığın kendilerine iddianamede belirtilen sözleri söylediğini anlatarak, şikayetçi olduklarını kaydetti.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın psikolojik tedavi görüp ağır ilaçlar kullandığını beyan etmesi nedeniyle üzerine atılı suçlar yönünden cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirterek sanığın 3 haftayı geçmeyecek şekilde gözlem altında tutulmak suretiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine ve sağlık kurulu raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.