Çarşafının altına sabun koyuyor! Nedenini öğrenince siz de yapacaksınız: Doktorları bile şaşkın!

Her 10 kişinden 1’inde huzursuz bacak sendromu görülüyor. Bacağınızda oluşan karıncalanma, kramp ve ağrılar uykunuzu da etkiliyor.

Sendromun tam olarak nedeni bilinmiyor. Demir eksikliği, böbrek yetmezliği, diyabet, romatizmal bozukluk ve diğer rahatsızlıklar bunu tetikliyor olabilir.

Peki sabun nasıl yardımcı oluyor?

Sabun, huzursuz bacak sendromu ve kas kramplarının önüne geçebiliyor.

Kulağa tuhaf gelse de uzmanlar bunu öneriyor.

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Huzursuz bacak sendromu yaşayan kişiler, yöntemi denedikten sonra belirtilerin ortadan kaybolduğunu söylüyorlar.

Bazı doktorlar sabunun yardımcı olmasının nedenini içinde barındırdığı magnezyumdan kaynaklandığını düşünüyor.

Magnezyum takviyeleri de krampları ve uykusuzluk sorununu çözüyor.

Tek yapmanız gereken çarşafınızın altına sabun yerleştirmek. Sabunun doğal olması gerekiyor. Geriye kalan tek şey beklemek ve faydalarını görmek.

Yöntem yıllardır binlerce kişi tarafından kullanılıyor.