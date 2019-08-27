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Carrie Lam: “Hong Kong’da şiddet ciddileşiyor ama hükümet kontrol sahibi”

Hong Kong’da hükümet karşıtı protestolar şiddetlenerek devam ederken Hong Kong Lideri Carrie Lam, hükümetin kontrolü kaybetmediğini söyledi.

27 Ağustos 2019 Salı 12:39
Carrie Lam: “Hong Kong’da şiddet ciddileşiyor ama hükümet kontrol sahibi”

Hong Kong’da hükümet karşıtı protestolar şiddetlenerek devam ederken Hong Kong Lideri Carrie Lam, hükümetin kontrolü kaybetmediğini söyledi. Çin Savunma Bakanlığı ise Hong Kong’da terörist eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.


Hong Kong’da aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolar son haftalarda şiddetlenirken, bu sabah düzenlediği haftalık basın toplantısında son olayları değerlendiren Hong Kong lideri Carrie Lam, olayların gittikçe ciddileştiğini farkında olduklarını ama hükümetin krizle ilgilenme konusunda kontrol sahibi olduğunu söyledi.



“Hong Kong’da devam eden kaotik duruma bir son vermek istiyoruz”


Hong Kong’un Pekin destekli lideri Lam, protestocuların temel taleplerinden biri olan “krizle ilgili bağımsız bir soruşturma açılmasının” zamanı henüz gelmese de diyalog için bir platform oluşturmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti.


Lam, hükümetinin kontrolünü kaybettiğine inanmadığını belirterek, “Farklı insanlarla iletişim kurarak toplumsal uzlaşmaya hazırlanmalıyız. Hong Kong’da devam eden kaotik duruma bir son vermek istiyoruz” dedi.



Pekin’den G7 liderlerine uyarı


Ekim ayının ilk gününde düzenlenecek olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü kutlamaları öncesinde Hong Kong’dan kaynaklı huzursuzluğu gidermek isteyen Pekin yetkililerine doğrudan bir meydan okuma olarak önümüzdeki günlerde daha fazla gösteri yapılması planlanıyor.


Pekin, G7 Zirvesi sırasında katılımcı ülkelerin liderlerinin Hong Kong’da şiddetten kaçınılması çağrıları üzerine protestolara müdahale eden yabancı hükümetleri tekrar uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, G7 liderlerinin Hong Kong meseleleriyle ilgili “düşüncesizce açıklamaları ve hareketleri” nedeniyle Pekin’in memnuniyetsizliğini ve karşı çıktığını belirtti.


Çin Kamu Güvenliği Bakanı Zhao Kezhi, bugün Hong Kong sınırındaki Guangdong Bölgesi’nin ziyaret ettiği sırada Çin’in siyasi güvenliğini sağlamak için terörist eylemlere müsamaha göstermeyeceğini söyledi. Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada Zhao, Çin’in ülkenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tüm yıkıcı terör eylemlerine sert bir şekilde müdahale edeceğini belirtti.



Hong Kong’da dün 86 kişi tutuklandı


Hong Kong’da aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolar son haftalarda şiddetlenerek göstericiler ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşanmasına sebep olmuştu. Eylemcilerin hafta sonu molotof kokteyli ve kaldırım taşları ile saldırmasının ardından Hong Kong polisi, yıllar sonra ilk defa müdahalelerde tazyikli su kullanmış ve bazı polis memurları gerçek mermi ile havaya uyarı atışı yapmıştı. Pazar günü başlayıp dün de devam eden olaylar sırasında polis, içlerinde 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 86 kişiyi tutukladığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:39
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