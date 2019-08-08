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CarrefourSA'da Yönetim Kurulu Başkanı değişikliği

CarrefourSA'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper oldu

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:36
CarrefourSA'da Yönetim Kurulu Başkanı değişikliği

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanlığına Cenk Alper seçildi.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında;Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen'in, 31 Temmuz 2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Cenk Alper'in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Cenk Alper'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir."


- Cenk Alper


Cenk Alper, 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi’nde MBA yaptı.

Topluluğa 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılan Alper, Beksa bünyesinde yurt içi ve yurt dışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa'ya Global Teknoloji Direktörü olarak atandı. Alper, Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu ve 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO’su olarak görev yaptı.

Akabinde 2017 yılında Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan Alper, 31 Temmuzda da Sabancı Holding CEO'su olarak atandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:36
  1. CarrefourSA

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