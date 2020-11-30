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Ekonomi CarrefourSA, İstanbul'daki Lezzet Arası restoranlarında paket servis hizmeti başlattı
Ekonomi

CarrefourSA, İstanbul'daki Lezzet Arası restoranlarında paket servis hizmeti başlattı

Siparişler, market fiyatına pişirilerek 40 dakikada evlere ulaştırılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:29:14 -
CarrefourSA, İstanbul'daki Lezzet Arası restoranlarında paket servis hizmeti başlattı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, pandemi kapsamında alınan yeni önlemler çerçevesinde İstanbul'daki Lezzet Arası restoranlarından market fiyatına et, balık, tavuk ızgara ve köftede paket servis hizmeti sunmaya başladı.

CarrefourSA'nın açıklamasına göre, söz konusu hizmeti, Fulya AVM, Bayrampaşa Forum İstanbul, Merter Marmara Forum AVM, Beylikdüzü Marmara Park AVM, Maltepe Park AVM, Ataşehir Metropol AVM, Pendik NeoMarin AVM ve Acıbadem Tepe Nautilus AVM'deki Lezzet Arası restoranlar sunacak.

Her gün 11.00-20.00 saatleri arasında Carrefoursa.com ve Online Market CarrefourSA üzerinden sipariş verilebilecek.

Restoranlarda market fiyatına pişirilen et, balık ve tavuk gibi ızgara ürünlerin yanı sıra garnitür çeşitleri, tatlılar ve salatalar restoran hizmeti kalitesiyle hijyenik bir şekilde 40 dakikada yerine ulaştırılacak.


- Maksimum hizmet anlayışı


Izgara ürünleri, sulu yemek çeşitleri, tatlıları ve salatalarıyla hesaplı online restoran hizmet sunan Lezzet Arası'nda Türk somonunun kilogramı 39,99 liradan, çipura 34,90 liradan, levrek 34,90 liradan, piliç kanat 21,90 liradan, ev tipi köfte 53,90 liradan satılıyor.

Restoranlarda gün, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla başlıyor. Tüm üretim ve restoran alanları dezenfekte ediliyor, restoranların havalandırılması, dışarıdan yüzde 100 temiz havayla gerçekleştiriliyor.

Çalışanlar, her gün ateşleri ölçülüp sağlık kontrolünün ardından restorana giriş yapıyor, her çalışan 30 dakikada bir ellerini yıkıyor. Yemek pişirilen ve kullanılan tüm araç ve gereçler, her seferinde 85 derece sıcak suyla yıkanıyor.

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