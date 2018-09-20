Çarptığı kadını dövüp kaçmıştı, operasyonla yakalandı

Yenice Mahallesi Şehitler Sokak üzerinde yürüyen Ayşe M. (32), 16 JZ 645 plakalı otomobilin aynasının çarpması sonucu yere düştü. İddiaya göre, Ayşe M.'nin tepki gösterdiği Uğur P., aracından inip yere düşen kadını dövdü. Ayşe M., kendisine saldırıp kaçan sürücünün otomobil plakasını polise bildirdi. Belediye kavşağında görevli emniyet ekipleri, ihbar üzerine aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Uğur P., kaçmaya başladı. Polisin havaya ateş açtığı kovalamaca sırasında yoğun trafikte hareket etmekte zorlanan aracın içine giren bir sürücüyü etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Uğur P.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.