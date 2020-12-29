Çarpışan otomobillerde sıkışıp kaldılar! Yaralılar var
Kırklareli'nde çarpışan iki otomobilin sürücüleri, araçlarında sıkışarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akın Erişen idaresindeki 39 EA 566 plakalı otomobil ile Büşra Ayrancı'nın kullandığı 34 AP 2274 plakalı otomobil, Kırklareli'nin Eskitaşlı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobillerde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.