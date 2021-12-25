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Aktüel Çarpışan iki otomobilin sürücüleri ağır yaralandı
Aktüel

Çarpışan iki otomobilin sürücüleri ağır yaralandı

Osmaniye'de karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 00:28:00 -
Çarpışan iki otomobilin sürücüleri ağır yaralandı

Osmaniye'de karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 80 HJ 167 ve 06 RHJ 03 plakalı iki otomobil, Osmaniye-Toprakkale yolu Toprakkale girişinde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüleri, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada motor kısmı alev alan otomobillerden biri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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