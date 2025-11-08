  • İSTANBUL
Çarpışan araçlardan biri parçalara ayrıldı!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

C.D. idaresindeki 21 AEM 391 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 46 ADF 413 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun kara yolunun Hüyüklü Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 46 ADF 413 plakalı otomobil ikiye ayrıldı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu konumunda bulunan F.C.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
