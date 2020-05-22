Çarpışan araçlar bahçeye girdi: 2 yaralı

Antalya’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kaza yapan araçlar yol kenarındaki bahçeye girerek durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4027. Soka’tan gelip 4023. Sokak istikametine gitmekte olan Celal Köroğlu’nun kullandığı 07 LGC 28 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi’nde Yusuf Çatal’ın kullandığı 07 YPK 08 plakalı kamyonetle kavşakta çarpıştı. Aşırı hızlı oldukları gözlenen araçlar, çarpışmanın şiddetiyle kaldırımı aşarak yol kenarındaki bahçeye girdi. Kazada otomobil sürücüsü Celal Köroğlu ile araçtaki Berkan Bulut yaralandı. 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınlarının ise sosyal mesafeyi ihlal ettiği ve maskelerinin olmadığı görüldü.