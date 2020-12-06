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Sağlık Çarpıcı 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması: 28 gün şart
Sağlık

Çarpıcı 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması: 28 gün şart

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrini değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 14 günlük bir tam kapanmanın yeterli olmayacağını belirterek, 28 günlük bir kapanma uygulanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 20:13:00 -
Çarpıcı 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması: 28 gün şart

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Tam kapanma 28 gün olmalı, 14 gün işe yaramaz. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Sonradan alınan önlemler işe yaramadı" ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir programda koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ceyhan, "İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor. İstanbul'dan her yere seyahat var. Bir yerde azalırken başka şehirde artıyor. Nisan, mayıs aylarında. Alınması gereken önlemler alınmadı." dedi.

"14 gün işe yaramaz"

Ceyhan, "İl Hıfzıssıha kurullarının alacağı önlemlerin anlamı kalmadı, çünkü bütün ülkeye yayıldı. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Hastalığı taşıyanların yüzde 20'lik bölümü süper bulaştırıcı. Tam kapanma 28 gün olmalı. 14 gün işe yaramaz. 14 gün bir kuluçka süresidir. Önleme için 2 kuluçka süresi yani 28 gün kapanma gerekiyor. Erken dönemde alınmayan önlemler sonradan alınınca işe yaramadı" diye konuştu.

Türkiye'deki toplam pozitif vaka sayısına da değinen Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın teşhis edemeyeceği hastalarla beraber toplamda Türkiye'de birkaç milyon pozitif kişi olduğunu söyledi.

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