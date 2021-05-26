  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Trabzonspor'a dünya yıldızı! İmzayı attı
TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza!
Fatih Terim'den 14 kişi hakkında suç duyurusu!
Süper Lig'de deprem! Başkan istifa etti
Dünya Çarpıcı SİHA çıkışı: Türkiye'nin ABD'ye göre...
Dünya

Çarpıcı SİHA çıkışı: Türkiye'nin ABD'ye göre...

Polonya’nın Türkiye’den 24 SİHA satın alması, ülke basınının gündemindeki yerini koruyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 17:13:00 -
Çarpıcı SİHA çıkışı: Türkiye'nin ABD'ye göre...

Polonya'nın Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alması, ülke gündemdeki yerini koruyor.

Wgospodarce adlı sitede, Polonyalı gazeteci Arkady Saulski imzalıyla yayımlanan "Polonya-Türkiye arasındaki önemli yakınlaşma" başlıklı yazıda, Türkiye'nin ABD’ye göre daha güvenilir bir müttefik olacağı bildirildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Polonya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaretinin önemi ve bu ülke ile ilişkilerin güçlü bir şekilde artması, göründüğünden çok daha önemlidir. Bu sadece bir nezaket ziyareti değildi. Bu ziyaret çok önemli jeopolitik öneme sahipti.

Polonya hala doğudaki en büyük tehdit olarak Rusya'yı görüyor. Rusya ile ilişkiler gergin. Güvenliğimiz için Rusya ile çıkarları ters olan bir ülkeyle müttefik olmalıyız. ABD, bu konuda güvenilir bir ortak değil.

ABD Rusların işine gelecek kararlar alıyor. Güvenliğimizi bu ittifak üzerinden inşa etmek saflıktır. Türkiye ile böyle bir tehlike yok. Türkiye ile ilişkilerimizi sıkılaştırıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek'ten gündem olacak iddia!
Siyaset

Perinçek'ten gündem olacak iddia! "Suikast planlayan isim İYİ Partili vekil"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçmişte kendisine suikast düzenlemeye çalışan şahsın şu an İYİ Parti'den milletvekili olduğunu i..
Rezalet diz boyu! Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli heyete danslı karşılama
Dünya

Rezalet diz boyu! Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli heyete danslı karşılama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında geçen yıl varılan normalleşme anlaşması yeni bir boyut kazandı. Tel Aviv'den bir heyet ..
Artık dayanamayan halk ayaklandı! ABD devreye girdi
Gündem

Artık dayanamayan halk ayaklandı! ABD devreye girdi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin, büyük bölümü Araplardan oluşan Şeddadi ilçesinde halk dayanamayarak terör örgütü PKK'ya karşı aya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay