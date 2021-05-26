Çarpıcı SİHA çıkışı: Türkiye'nin ABD'ye göre...

Polonya'nın Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alması, ülke gündemdeki yerini koruyor.

Wgospodarce adlı sitede, Polonyalı gazeteci Arkady Saulski imzalıyla yayımlanan "Polonya-Türkiye arasındaki önemli yakınlaşma" başlıklı yazıda, Türkiye'nin ABD’ye göre daha güvenilir bir müttefik olacağı bildirildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Polonya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaretinin önemi ve bu ülke ile ilişkilerin güçlü bir şekilde artması, göründüğünden çok daha önemlidir. Bu sadece bir nezaket ziyareti değildi. Bu ziyaret çok önemli jeopolitik öneme sahipti.

Polonya hala doğudaki en büyük tehdit olarak Rusya'yı görüyor. Rusya ile ilişkiler gergin. Güvenliğimiz için Rusya ile çıkarları ters olan bir ülkeyle müttefik olmalıyız. ABD, bu konuda güvenilir bir ortak değil.

ABD Rusların işine gelecek kararlar alıyor. Güvenliğimizi bu ittifak üzerinden inşa etmek saflıktır. Türkiye ile böyle bir tehlike yok. Türkiye ile ilişkilerimizi sıkılaştırıyoruz."