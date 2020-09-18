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Dünya Çarpıcı rapor açıklandı! Koronavirüs aşılarının yarısını zengin ülkeler aldı
Dünya

Çarpıcı rapor açıklandı! Koronavirüs aşılarının yarısını zengin ülkeler aldı

Çin'den bütün dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, aşıların yarısının şimdiden zengin ülkeler tarafından alındığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 00:13:00 -
Çarpıcı rapor açıklandı! Koronavirüs aşılarının yarısını zengin ülkeler aldı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ederken çarpıcı bir rapor hazırladı.

Oxfam'ın raporuna göre, geliştirilmekte olan koronavirüs aşılarının yarısı, 13 zengin ülke tarafından şimdiden alındı.

Henüz klinik aşamada olan koronavirüs aşısı için şimdiye kadar 5.3 milyar doz temini için anlaşma yapıldı.

Zengin ülkeler yarısını aldı

Üretilecek olan aşıların 2.7 milyar dozu, Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Avustralya gibi ülkeler tarafından alındı.

Koronavirüs aşısının üretilecek olan 2.6 milyar dozunu ise Bangladeş, Hindistan, Çin, Endonezya, Brezilya ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu ülkeler aldı.

Oxfam yetkilisi Robert Silverman, hayati öneme sahip aşıların nerede yaşadığınız ve paranıza bağlı olarak temininin yanlış olduğunu belirterek, aşıların ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi.

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