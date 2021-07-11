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Çarpıcı PKK raporu: Yüzde 42'si 18 yaş altında!
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Gündem Çarpıcı PKK raporu: Yüzde 42'si 18 yaş altında!
Gündem

Çarpıcı PKK raporu: Yüzde 42'si 18 yaş altında!

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin kullandığı çocuk yaştaki örgüt mensuplarının bilançosu dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 08:02:00 -
Çarpıcı PKK raporu: Yüzde 42'si 18 yaş altında!

Terör örgütü PKK’nın bugüne kadar çatışmalarda kullandığı çocuk sayısının 3 binden fazla olduğu belirtiliyor. Örgütün dağ kadrosuna katılanların yüzde 42’sinin 18 yaş ve altında olduğu tespit edildi. Bunların da yüzde 9’u 15 yaş ve altında. Türkiye’nin yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde 2016-2020 yılları arası teslim olan teröristlerden 388’i, 2013-2019 arası teslim olanlardan ise 1.770’i 18 yaşından küçükken terör örgütüne katılmış.

Murat Karayılan özel ilgileniyor

Örgütün Gara’da ‘Tabura Zaroken’ adında çocuk taburu bulunuyor. Bu sözde taburun sorumlusu örgüt elebaşlarından Duran Kalkan. Yine, Suriye’de Şeddadi bölgesinde 40 kişilik bir sözde taburda 18 yaş altı çocuklar eğitiliyor. Örgütün elebaşı Murat Karayılan, çocuk örgüt mensuplarının eğitimleriyle özel olarak ilgileniyor. Güvenlik kaynakları terör örgütünün çocukları kullanma nedenleri olarak “Çocukların kandırılmaya ve yönlendirilmeye daha açık olması, çatışma ve kanlı eylemleri için kolayca yönlendirilebilmeleri, sözde yöneticiler açısından tehdit oluşturmamaları, yetişkinlere göre örgütten kaçma ihtimallerinin daha az olması, kundaklama, keşif ve istihbarat faaliyetleri için daha kolay kamufle olabilmelerini” sayıyor.

Uluslararası raporlarda da var

Yine, terör örgütünün, intihar eylemcisi yapacağı teröristleri çocuk yaşlarda eğitmeye başladığı belirtilirken, Suriye’de çatışma bölgelerinden göç eden ailelerin çocuklarının da alıkonulduğu ifade ediliyor. PKK/PYD-YPG’nin çocuk teröristleri uluslararası raporlara da girdi.

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