Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?

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Azerbaycan ordusunun Karabağ'da Ermenistan ordusunu hezimete uğratmasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan teslim olma kararı aldı.

Şuşa'yı kurtardıktan sonra Karabağ'ı tamamen ele geçirmeye az kalmışken Rusya devreye girerek Ermenistan'ı adeta ipten aldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın gözetiminde yeni bir anlaşma imzaladı. Ancak anlaşmada tepki çeken kararların olduğu ortaya çıktı.

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur anlaşmayı değerlendirdi

Rusya'nın dayatmasıyla Azerbaycan ile Ermenistan'ın alelacele anlaşma imzaladığını belirten Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, anlaşmanın Azerbaycan'ın aleyhine olduğunu dile getirdi.

"Rusların Karabağ'a yerleşmesi büyük bir felaket"

Karabağ'ın tamamen kurtarılmak üzereyken Rusya'nın devreye girmesini manidar karşılayan Meşhur, Azerbaycan'ın Rus güçlerinin bölgeye yerleşmesine müsaade edilmesi üzerine "Ermeni çeteleri bölgeden çıkardın ama Rus güçlerini nasıl çıkaracaksın?" diye sordu.

"Bu anlaşma, Rusya'nın işgal operasyonudur"

"Rusların bölgeye yerleşmesi büyük bir felaket" diyen Gazeteci Meşhur, "Anında anlaşma imzalandı ve Rus uçakları harekete ederek Rus kuvvetleri Azerbaycan'ın topraklarına konuşlandı. Bu tamamen bir işgal operasyonudur." tepkisinde bulundu.

"Rusların Karabağ'a yerleşmesi büyük bir felaket"

Rusya'nın Türkiye'nin Karabağ'da olmayacağını açıklamasına da tepki gösteren Meşhur, "Türk kuvvetlerinin Karabağ'a gelip gelmemesinin söylemesi gereken kişi kim? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'dir. Bu bize ateşkesin gerçek yüzünü gösteriyor. O da şudur ki; Azerbaycan'ın yönetmeye hazırlandığı yere gelip Rus güçleri yerleşmiştir. Bu büyük bir felakettir. " ifadelerini kullandı.

Rusya'nın stratejik noktalara konuşlandığına değinen Meşhur, Ermenistan ve Rusya'nın Karabağ'ın bir bölümünü kurtardıklarına da dikkat çekti.

"Neden Karabağ'ın tamamını kurtarmadınız?"

Rus yayın organı Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın "Eğer Rusya olmasaydı, Karabağ tamamen kaybedilebilirdi" ifadelerini de ekranlara getiren Meşhur, "İşte bayanın twiti! Eğer bu doğru ise neden Karabağ'ın hepsini kurtarmadınız? Gidip Rusya'yı çağırıp getiriyorsun. Ermeni güçlerini bombalayabiliyorsun, peki nükleer bir güç olan Rus güçlerini bombalayabilecek misin?" tepkisini dile getirdi.

Rusya Türkiye'yi neden istemiyor?

Rusya'nın Türkiye ile ilgili açıklamalarına da değinen Mısırlı gazeteci, Rusya'nın Azerbaycan topraklarını Sovyetler Birliği'nden ayrılması nedeniyle kendi toprağı gibi gördüğünü söyledi. Meşhur, barış gücü olarak Türkiye'nin bulunmamasını ise "büyük bir hata" olarak değerlendirdi.