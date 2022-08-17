Çarpıcı iddia: FBI, Trump'ı kurtardı

The Guardian editörü Arwa Mahdawi, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evinin aranmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Mahdawi, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın casusluk yasası kapsamında Florida'daki evinin aranmasının eski başkana artı katabileceğini ileri sürdü.

Mahdawi, FBI'ın Trump'ın evindeki pasaportları ülkeden kaçma riski olduğu gerekçesiyle aldığını söyleyerek "Bu Trump'ın Truth Social'da yazdığı gibi cadı avı" dedi.

The Guardian editörü, "Trump baskından önce popülaritesini yavaş yavaş yitiriyordu" diyerek, söz konusu baskının Trump'a istediği popülariteyi yeniden kazandırdığını iddia etti.

Mahdawi, analizinde şunları kaydetti:

"Trump'ın Florida'daki evine yapılan baskın eski başkanı küllerinden yeniden doğurdu. Trump'ın başarısız bir kaç siyasi girişiminin üzerine yapılan bu baskın 2024'te Beyaz Saray'a geri gelmesi için yapacağı siyasi propagandaya mükemmel bir malzeme oldu. Artık herkes unutulmaya yüz tutan Trump'ı konuşuyor, bu da FBI sayesinde. Aklı karışan Cumhuriyetçi seçmeni ve Biden'dan bıkan Demokratları Trump saflarında sıklaştıran bu FBI baskını sonrası bir çok gazete öfkeli başlıklar attı. Wall Street Journal, "Mar-a-Lago'un geri ödemesi acımasız olacak" derken Townhall, "FBI, 2024 seçimlerine müdahale ediyor" başlıkları ile seçmenleri kendi etrafıda topladı. Bu konu hakkında bir analiz yazan Politico, "FBI, Trump'a can simidi verdi" dedi. New York Times köşe yazarı David Brooks ise "FBI, Donald Trump'ı yeniden mi Seçti?" başlıklı makalesinde Trump ile FBI'ın danışıklı dövüş yaptığını iddia etti. Brooks, "baskından bir kaç hafta önce yapılan anketlerde Cumhuriyetçiler Trump'tan ayrılmaya razı görünüyordu. Bu hafta, tüm parti onun arkasında toplandı" diyerek durumun "şüpheli" olduğunu iddia etti."