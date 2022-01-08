Çarpıcı iddia! Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın aldı

Pakistan’ın Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ları satın aldığına dair iddiaların kaynağı ise Pakistan ordusuna yakınlığıyla bilinen bir Twitter hesabı.

Pakistanlı kaynaklara göre 2021 yılında imzalanan geniş kapsamlı bir anlaşmayla Pakistan hem Baykar’dan Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdi hem de TUSAŞ ile ANKA-S tipi İHA’ların ortak geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı.

Pakistan’ın şu aşamada bir parti (6 adet) Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdiği de aktarılıyor.

Pakistan heyetinin Baykar ziyareti

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza, Mart 2021’de BAYKAR Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’ni ziyaret etmişti.

Baykar’ın resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verilmişti.

Baykar tarafından paylaşılan fotoğraf karelerinde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın Orgeneral Raza’ya Bayraktar TB2 SİHA’nın maketinin takdim ettiği görülmüştü.

Pakistan, Çin İHA’larına ek olarak kendi yerli İHA’larını da geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Pakistan’ın Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu (NESCOM) ile Ağustos 2021’de “İnsansız Hava Araçları” özelinde sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşme kapsamında ANKA’ya ait komponentlerin üretilmesi ve geliştirilmesi sağlanacak. İnsansız Hava Araçları için potansiyel pazarı büyütmek ve Pakistan ile Türkiye arasında olan iş birliğini artırmak için imzalanan sözleşme kapsamında TUSAŞ ve NESCOM; istihdam, kaynak ve teknoloji transferinden birlikte sorumlu olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ilgili sözleşme kapsamında şunları kaydetmişti:

“ANKA İHA sistemlerimiz kapsamında Pakistan ile yaptığımız sözleşme İHA sektörüne önemli kazanımlar sağlayacak. Özellikle Pakistan’ın Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu ile yaptığımız bu kazanım İHA’larımızın güçlenmesini sağlayacak. Tarihten gelen kardeşliğimizi her iki ülkenin kazanımları için devam ettirmemiz çok önemli bir yer taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız insan kaynağı iş birliğini yine bu sözleşmede de hayata geçireceğiz. Bunun yanında; üretim ve özellikle teknolojik gelişimleri de birlikte geliştireceğiz.”

Bayraktar TB2 SİHA

Türk savunma sanayiinin en büyük başarıları arasında kabul edilen S/İHA’lardan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelerin ordularında 2014 yılından beri hizmet vermekte.

2015’te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Taktik S/İHA, 400 bin uçuş saatini geride bıraktı. 400 bin saattir aktif görev yapan TB2, en uzun toplam uçuş saatine sahip milli hava aracı olma rekorunu bir kez daha kırarak pozisyonunu korumaya devam ediyor.

SavunmaSanayiST