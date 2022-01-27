Çarpıcı iddia! Akıncı TİHA’nın ilk müşterisi belli oldu

Londra merkezli Middle Eeast Eye haber sitesinin Türkiye Muhabiri Ragıp Soylu’nun özel haberinde yer alan iddiaya göre Akıncı TİHA’nın ilk ihraç edildiği ülke Ukrayna olmuştu. Soylu’nun haberine göre Ukrayna’ya yönelik Akıncı teslimatları gelecek yıl başlayacaktı.

Kaynaklar haberi yalanlıyor

Ancak SavunmaSanayiST.com’un özel olarak ulaştığı üst düzey savunma ve güvenlik kaynakları Akıncı TİHA’nın ilk ihracat durağının iddialarda geçtiği üzere Ukrayna olmadığını belirtti. Yetkililer Akıncı TİHA’nın Libya’ya satıldığına dair haberleri de yalanlıyorlar.

Kaynaklar aynı zamanda sözleşmelerde yer alan gizlilik maddeleri uyarınca ülke isminin açıklanamayacağını kaydediyorlar.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Akıncı TİHA için ilk ihracat sözleşmesinin imzalandığını açıklamıştı:

"Bayraktar Akıncı TİHA’nın ilk ihracat sözleşmesini de tamamladık. Sözleşme kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerini 2023 yılı içinde teslim edeceğiz. Ar-GE aşamasından itibaren tüm projelerini kendi öz kaynağı ile yürüten Baykar, gelirlerinin yüzde 85’ten fazlasını ihracattan elde ediyor. Bu ihracat gelirleri sayesinde geliştirdiği yüksek teknolojili insansız savaş uçağı MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ve Bayraktar TB3 gibi platformlar için araştırma ve geliştirme kaynağı oluşturuyor."

Akıncı TİHA ve Ukrayna

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Ukrayna Hava Kuvvetleri renklerine bürünmüş AKINCI TİHA modelini paylaşmıştı.

Bodnar, AKINCI TİHA ile ilgili şunları kaydemişti:

"Şu an için sadece maketi var fakat umuyorum ki yakında gerçeğe dönüşecek."

Ukrayna merkezli Motor Sich şirketi, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)’nda kullanılan Al-450 Turboprop motorlarından üretiminden sorumlu. Envanterinde çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA bulunduran Ukrayna ordusu, buna yenilerini de eklemeyi planlıyor.