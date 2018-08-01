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Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...

AK Parti, 18 Ağustos’ta 6. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek. Kongre sırasında MKYK ve MYK’nın yüzde 40 oranında değişeceği iddia edildi. Aynı zamanda, kabinede görev alan birkaç bakanın da MKYK’ya dahil olacağı öne sürüldü.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:46
Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...

AK Parti'nin 18 Ağustos'ta yapacağı altıncı olağan kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) en az yüzde 40 oranında değişiklik yapılacağı ileri sürüldü. Sabah'ta yer alan haberde, mevcut kabinede bulunan birkaç bakanın da MKYK'ya gireceği iddia edildi.

Sabah'tan Eda Işık'ın aktardığı habere göre hem parti yönetiminin, hem AK Parti tüzüğünün değiştirileceği kongrede 50 kişiden oluşan MKYK'nın en az yüzde 40'ının değişmesi bekleniyor. Kulislerde MKYK'ya yine mevcut kabineden birkaç bakanın gireceği ifade ediliyor.

YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR DEĞİŞİM

Kongrede yapılacak değişikliklerden biri de parti tüzüğü olacak. Parlamenter sisteme göre hazırlanan tüzükte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre değişikliklere gidilecek. MKYK'ya göre genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşan MYK da yeniden şekillenecek. Yeni MYK'da da yine yüzde 40'ın üzerinde bir değişim olması bekleniyor.

16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrası AK Parti Genel Başkanlığı görevini de üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım için genel başkanvekili olarak yeni bir makam tesis etmişti. Erdoğan, bu kongrede o makamın devam edip etmeyeceğine de karar verecek.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:46
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