Çarpıcı iddia: Abdullah Gül o isme tam yetki verdi! Teşkilatlanma süreci başladı Yeni parti çalışmaları içerisinde olduğu iddia edilen ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’a perde arkasında destek verdiği konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, teşkilatlanma çalışmalarını kritik bir isme verdiği öğrenildi.

Eski Bakan Ali Babacan'a kurduracağı siyasi partiyi perde arkasında yönettiği iddia edilen Abdullah Gül'ün teşkilatlanma çalışmalarını eski Refah Partisi milletvekili Mustafa Baş'a verdiği öğrenildi. Günboyu gazetesinin haberine göre, Abdullah Gül'ün yakın çevresinden ulaşılan bilgilere göre, "Mustafa Baş, Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin teşkilat işleri ile tam yetkiyle çalışıyor” ifadelerine yer verildi. Davutoğlu cephesi Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ise kurmayı planladığı partisinin teşkilatlanma çalışmalarını, eski AK Partili isimlerle yürüttüğü iddia edildi.

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