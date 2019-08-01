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Çarpıcı iddia: Abdullah Gül o isme tam yetki verdi! Teşkilatlanma süreci başladı

Yeni parti çalışmaları içerisinde olduğu iddia edilen ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’a perde arkasında destek verdiği konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, teşkilatlanma çalışmalarını kritik bir isme verdiği öğrenildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
Çarpıcı iddia: Abdullah Gül o isme tam yetki verdi! Teşkilatlanma süreci başladı

Eski Bakan Ali Babacan'a kurduracağı siyasi partiyi perde arkasında yönettiği iddia edilen Abdullah Gül'ün teşkilatlanma çalışmalarını eski Refah Partisi milletvekili Mustafa Baş'a verdiği öğrenildi.

Günboyu gazetesinin haberine göre, Abdullah Gül'ün yakın çevresinden ulaşılan bilgilere göre, "Mustafa Baş, Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin teşkilat işleri ile tam yetkiyle çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Davutoğlu cephesi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ise kurmayı planladığı partisinin teşkilatlanma çalışmalarını, eski AK Partili isimlerle yürüttüğü iddia edildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • hamido hamido 12 dk önce
     abdullah sen olman.
  • sukrusukru13 dk önce
    ALLAH sizede o diğerinede fırsat vermesin,Amin.Amin.Amin.
  • bas türkbas türk15 dk önce
    insaalla k...larina gider partileri h..inlerin
  • mehmetmehmet17 dk önce
    geliyorlar fetocuları hapisten cıkartmak için...tescilli fetocu bunlar
  • neron11neron1117 dk önce
    şimdi bunların amacı ne olaki,akşener gibi mhp'yi bölmesi gibi onlarda ak partiyi bölüp ak parti+mhp bloğunu parçalama ve Erdoğanı indirme peşindelermi,yani bu bloktan seçmen kopararak siyasi ikbalmi elde edecek bu zavallılar
  • HaticeHatice18 dk önce
    Adam 70 yasinda bu yastan sonra siyasette ne kadar barinacak kendisi cumhurbaskani babacanda basbakanmi olacak darbemi yapacaklar desem bunlar darbe yapmaz darbe nasil yapilir onuda chp zihniyeti bilir tabi allah musaade ederse insan uzuluyor ne gunlere kaldik yarabbi bu adama kac kisi inanacak hatta babacana davutogluna kac kisi inanacak galiba ip sp millet ittifakindan ayrilip bunlar birlesecekler isin icinde,fto ingilizler israil varsa olay bu sekilde geljsecege benziyor bakalim allah bunlara musaade edecekmi gorecegiz
  • Yunus 16Yunus 1619 dk önce
    Bu işleri yönetecek KAPASİTE ABDULLAH DA YOK. ABDULLAH'I İNTİFADA BAŞLATAN EŞİ VE FETÖ'CÜ İŞ ADAMLARI YÖNETİYOR. KEDİNİN FAREYLE OYNADIĞI GİBİ ABDULLAH İLE OYNUYORLAR. BİR LİDERDE OLMASI GEREKEN VASIFLAR CESUR OLMALI KARARLI OLMALI HIZLI OLMALI!!! ABDULLAH KORKAK, ABDULLAH KARARSIZ, ABDULLAH ÇOK AĞIR.
  • Vatandaş Vatandaş 20 dk önce
    Sayın Ali Babacan ve Sayın Davutoğlu, Aile düşmanı olan ve LGBT' ye alt zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesini imzaladıklarından ötürü, millette büyük bir öfke var. Milletin gönlünde artık Istanbul sözleşmesine karşı olan Saadet ve Yeniden Refah var. Bu ikisinin dışındakilerin hepsi aile düşmanı Istanbul sözleşmesinden ve 6284 sayılı kanunun yasalaşmasından sorumlu. Millet oy verirken fuhuş mu yoksa Ai
  • VATANDAŞVATANDAŞ25 dk önce
    ... Bunlar Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ümmeti bölmek için geliyorlar...
  • BoşBoş27 dk önce
    Kerameti kendinden biliyor boş adam
  • benben28 dk önce
    acaba yetkiyi alenen mi verdi. perde arkasından mı?
  • GülGül28 dk önce
    Bu adamdan bir cacık olmaz

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