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Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Venezuela'daki darbe girişimine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2019 Salı 09:55
Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasına tepki gösterdi.

Milliyet'ten Ömer Yılmaz'ın haberine göre Bahçeli, "Eğer ABD Venezuela'daki gibi yarın Türkiye'de de, ‘ben sizi tanımıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul ediyorum' derse ne yapacağız? Risk burada. Biz de buna rıza göstermeyeceğiz. Bunlara rıza gösterirsek Türkiye'nin de başına bela olurlar" dedi.

"Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa..."

"Türkiye için Maduro'nun yaşadığı gibi bir risk görüyor musunuz?" sorusuna Bahçeli şu cevabı verdi:

"Bir cümle söyleyeceğim başlık atacaksınız. Başlığa gelelim: Eğer ABD, Venezuela'da Maduro'nun karşısındaki bir muhalefete, ‘ben bundan sonra seni tanıyorum' der, buna da Türkiye rıza gösterir, komşu ülkeler, Avrupa ve AB rıza gösterir ise yarın Türkiye'de de, ‘Ben sizi tanımıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul ediyorum' derse ne yapacağız! ‘Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirdim ben bu konuda' dediği zaman CHP'nin üst yönetimi Maduro için söylemedikleri sözleri bundan sonra nasıl kullanacaklar? Risk burada. Ne yapacağız? Trump bunu istedi diye CHP'liler sarı gömlekliler mi, kırmızı gömlekliler mi yoksa başka bir şey mi sokağa döküldü, biz de buna rıza mı göstereceğiz? Diyelim ki Trump sabah kalktı; baktı ki hava bulutlu, şiddetli hortumlar var. Onun tesiri altında kaldı. Twit'in başına geçti, ‘Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülke yönetimine geçmesinde Amerika ve Türkiye menfaatleri açısında fayda görüyoruz. Yönetim değişsin Kemal Kılıçdaroğlu olsun' dediği taktirde ne yapacak CHP'liler? Kemal Bey bu söylediklerime alınganlık göstermemeli. ‘Hepimiz birlikte milli bir duruş sergilemeliyiz' demeli."

"Trump Muharrem İnce'yi mi görevlendirecek?"

"Onun için mi sürekli beka vurgusu yapıyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "İşte biz bunların hepsini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Bir tane çok ince akıllı, o da bizim karşımıza zeka sorunu olarak çıkıyor. Hadi diyelim ki muhalefeti çok yoğun olarak sokağa taşıdı. Trump, Muharrem İnce'yi mi görevlendirecek?" diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:55
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. Devlet Bahçeli
  3. ABD
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