Çarpıcı bilgi: İsrail'den Hacı Bektaş'a gelip semah yapan Yahudiler olduğunu biliyor musunuz?

Yeni Akit Yazarı Mehmed Şevket Eygi, bugün kaleme aldığı "Maduro'yu destekliyorum" başlıklı yazısında gündeme ilişkin konularda madde madde fikirlerini paylaştı. Eygi, bunlar arasında ilginç bri bilgi de verdi.İşte yazısının ilgili bölümü:

* Venezuela konusunda fazla bilgim yok ama son krizde Maduro'yu destekliyorum. ABD'yi ve müttefiklerini desteklesem, aynı şeyin ileride bizim başımıza gelebileceğini hesaba katmamış olurum.

* Kurulması düşünülen Kürdistan'ın en büyük zararı Müslüman Kürtlere olacaktır. ABD ve İsrail bir şeyi istiyorsa, o, Müslümanlar için iyi ve hayırlı değildir.

* Barzanî ailesi, tarih boyunca nice hahamlar yetiştirmiştir.

* On dokuzuncu asırda büyük sayıda Kürt Yahudisi vardı. Onlar ne oldular? İki kimlikli oldular.

* Her sene İsrail'den Hacı Bektaş'a gelip semah yapan Yahudi Aleviler olduğunu biliyor musunuz?

* Tek kimlikli gerçek Alevileri tenzih ederim.

* Asıl ismi Şimon Zvi olan Selanikli eğitimci Şemsi Efendi, Hahambaşı Hayim Nahum, asıl ismi Moiz Kohen olan Tekin Alp... Bu üçü laik sistemin mimarlarıdır.

* Müslüman kavimleri birbirine düşman eden ve Ümmet binasını yıkan bütün küfür ve nifak ideolojilerini Yahudiler çıkartmıştır.