Çarpıcı araştırma: Koronavirüs atlatanlar aşı olmuş gibi antikor taşıyor

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, koronavirüs atlatanların oluşturduğu antikorların, aşı olan bir kişiyle benzerlik taşıdığını ortaya koydu.

Çalışma kapsamında, koronavirüse enfekte olan kişilerin vücutlarında oluşan antikor seviyeleri ölçüldü. Kanser Enstitüsü Direktörü Dr. Ned Sharpless tarafından sonuçları açıklanan araştırmaya göre, virüs taşıyanların vücutlarındaki antikor seviyesindeki artışın herhangi bir koronavirüs aşısı alan kişiyle neredeyse aynı seviyede olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kanser Enstitüsü Direktörü Dr.Ned Sharpless, "Koronavirüs geçirenler çok daha az risk taşıyor. Bu kişiler etkili bir aşıdan alınan korumayla aynı tür bir korumaya sahipler. Tekrar virüsü kapmaları çok çok nadir bir olasılık" ifadelerini kullandı.