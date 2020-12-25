  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Çarpıcı araştırma: Koronavirüs atlatanlar aşı olmuş gibi antikor taşıyor
Korona Virüs

Çarpıcı araştırma: Koronavirüs atlatanlar aşı olmuş gibi antikor taşıyor

ABD'de yapılan bir araştırma sonucu, koronavirüs geçirenlerin oluşturduğu antikorların, aşı olan bir kişiyle benzerlik taşıdığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 00:51:00 -
Çarpıcı araştırma: Koronavirüs atlatanlar aşı olmuş gibi antikor taşıyor

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, koronavirüs atlatanların oluşturduğu antikorların, aşı olan bir kişiyle benzerlik taşıdığını ortaya koydu.

Çalışma kapsamında, koronavirüse enfekte olan kişilerin vücutlarında oluşan antikor seviyeleri ölçüldü. Kanser Enstitüsü Direktörü Dr. Ned Sharpless tarafından sonuçları açıklanan araştırmaya göre, virüs taşıyanların vücutlarındaki antikor seviyesindeki artışın herhangi bir koronavirüs aşısı alan kişiyle neredeyse aynı seviyede olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kanser Enstitüsü Direktörü Dr.Ned Sharpless, "Koronavirüs geçirenler çok daha az risk taşıyor. Bu kişiler etkili bir aşıdan alınan korumayla aynı tür bir korumaya sahipler. Tekrar virüsü kapmaları çok çok nadir bir olasılık" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
Hava sahasını ihlal ettiler! Büyük kriz sonrası Katar’dan BM’ye çağrı
Dünya

Hava sahasını ihlal ettiler! Büyük kriz sonrası Katar’dan BM’ye çağrı

Katar, Bahreyn uçaklarının hava sahası ihlaline dair BM'ye resmi bildirimde bulundu.
Dünyayı tedirgin etmişti! Koronanın yeni türüne karşı müjdeyi açıkladılar
Spor

Dünyayı tedirgin etmişti! Koronanın yeni türüne karşı müjdeyi açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Moderna, ürettikleri koronavirüs aşısının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün dah..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay