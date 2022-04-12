Çarpıcı 'altın' yorumu! İslam Memiş 'Bu fırsatı vermeyecekler' deyip rakamı duyurdu

Finans Analisti İslam Memiş, Youtube hesabında açıklamalarda bulundu.

'"Dövizde, altında dip seviyeler görebiliriz Nisan ayında" diyen Memiş, "Bu seviyeler aşağıya doğru test edildikten sonra Haziran ayına kadar sürecek bir trendle bir fırsat vermeyeceğini tahmin ediyorum. Bu kısa vadeli agresif yukarı yönlü atakların da bir tuzak fiyatlama olacak. Büyük ihtimalle Haziran ayında" ifadelerini kullandı.

Euro ve dolar konusunda da konuşan Memiş, "Euro dolar paritesi yine 1.09 seviyesinde ve yatay. Kişisel olarak kağıt paraya yatırım yapacak olsaydım bu sterlin ve euro olurdu. Çünkü dolar endeksi karşısında değer kaybettiler. Elimde dolarım var altın ya da gümüş almalı mıyım? Ben kişisel olarak almayı tercih etmiyorum. Yüksek gördüğüm için elimdeki dolarla altın ve gümüş tarafına girmem. Elimdeki dolarla euro ve sterlin almak daha ucuz" ifadelerini kullandı.

Altın tahminini de açıkladı

Memiş ayrıca altının mayıs ayında kaç liraya çıkacağına ilişkin de yorumlarda bulundu.

Memiş şöyle konuştu:

Nisan ayında 2 kez 880 lira test edildi. 900 lira seviyesinin üzerinde alım yapmam dedim. Eğer 900 lira seviyesi ve altında gram altın alan yatırımcılar varsa benim mayıs ayında beklediğim seviye 960 lira. 980 lira seviyesi de muhtemelen mayıs ayında görülecek. Eğer kâr satışı yapacaksınız ve uygun görüyorsanız 900 liranın üzerinden de alabilirsiniz ama ben alım işimi 630 lirayken bitirdim. Kişisel olarak alım yönünde bir pozisyonum yok, zirveleri bekliyorum, mesela gram altında 1450 lira. Bu seviyeler görülünce satış olarak pozisyon alacağım.

Ben yine de 900 lira altına sarkmasını beklerdim ama şu anki fiyattan alan da zarar etmeyecek. Ancak benim taktiğim her zaman alırken kazanmak. Mesela gram altın fiyatının sert bir şekilde 890 liraya gerilediğini düşünün, ancak bu sefer size 890 liradan alım fırsatı vermeyecekler çünkü bankaların makas aralığında büyük bir açıklık var. Kimseyi takmıyorlar, fırsatçılık var, başıboşçuluk var. 40 lira 50 lira makas açan bankalar var. Makas aralığına dikkat edin. O yüzden uzun vadeli yatırımcı olun olabiliyorsanız.