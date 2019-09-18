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Çarpıcı açıklama! Türkiye bundan sonra ABD'den hiç uçak almayabilir

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hava Harp Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Rusya'dan S-400 alımı sonrası Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "Eğer ABD, F-35 uçaklarını Türkiye’ye teslim etmezse bundan böyle Türkiye Amerika’dan uçak almayacaktır" dedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 19:24
Çarpıcı açıklama! Türkiye bundan sonra ABD'den hiç uçak almayabilir

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hava Harp Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Rusya'dan S-400 alımı sonrası ABD ve Türkiye arasında başlayan F-35 krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "Türkiye şu anda çok ciddi bir karar verme aşamasında. Buna sebep olan faktörlerden bir tanesi, ABD’nin, Türkiye’nin parasını ödediği halde uçaklarını teslim etmemesi. Bu, Türk kamuoyunu rencide etmektedir. Bütün bu olaylar S-400 füzelerinin alımına bağlanıyor. Halbuki bu, uluslararası hukuka aykırı. Çünkü bir tanesi savunma füzesi, öteki ise savaş uçağı. Kaldı ki Türkiye, hukuken F-35 uçaklarının üreticilerinden biri" dedi.

Caşın, konuya ilişkin şunları söyledi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova’daki münasebetleri sırasında iki önemli konu üzerinde durdu. Bunlardan bir tanesi Su-35’in alımı, ötekisi Su-57 beşinci nesil uçağı ile ilgili ortak üretim projeleri. Bunlar, Türkiye tarafından Hava Kuvvetleri, Dışişler ve ilgili makamların uzmanlarınca inceleniyor.

Türkiye aynı zamanda F-35’le ilgili haklarını korumak durumunda. Türkiye bu uçakları almakta kararlı. Parasını vermiş çünkü. Türkiye bu konuyu Amerika ile görüşmeye devam edecek. Eğer ABD, uçakları vermeme konusunda ısrar ederse Türkiye kesin karar alacaktır. Su-35 uçağının hazır alımı ve Su-57’nin ortak yapımı karara bağlanacaktır.

Dün İstanbul’da çok büyük bir havacılık festivali başladı. Festivalde Türk havacılık uzmanları Su-35 uçağının manevra kabiliyetini çok beğendi. Ayrıca Türkiye tarafından Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı da satın alınabilir. Çünkü Türkiye özellikle son PKK’nın çıkardığı yangınlarda büyük bir zarar gördü. Tarım Bakanı bu uçağı bizzat gidip test etti.

Bu bakımdan Türkiye ile Rusya arasında gerek muharip uçaklar konusunda, gerekse yangın söndürme uçağı ve ilk yardım helikopterleri konusunda ve ayrıca ortak yapım konusunda ciddi bir görüş birliğinin mevcut olduğunu görüyoruz. Bir havacılık uzmanı olarak, altı gün sürecek olan İstanbul havacılık festivalinde Rusya’nın hem savaş hem de sivil uçaklarına hem Türk kamuoyu hem Türk uzmanları tarafından büyük ilgi gösterildiğini söyleyebilirim.

Tabi burada ABD’ye verilen son mesaj da var. Cuma günü İstanbul festivalini Cumhurbaşkanı da ziyaret edecektir. Eğer ABD, F-35 uçaklarını Türkiye’ye teslim etmezse bundan böyle Türkiye Amerika’dan uçak almayacaktır. Nitekim aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere, Türkiye’nin Sultan Reşat ve Sultan Osman savaş gemilerine el koyunca Türkiye, İngiltere’den bir daha ne bir gemi, ne bir uçak, ne bir savaş aleti almıştır. İstanbul Havacılık Festivalinin ben bu bakımdan Amerika’da çok tartışılacağını düşünüyorum. Ama her halükarda Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik, havacılık ve uzay işbirliğinin artık yeni bir basamağa geçmiş olduğunu söyleyebiliriz.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 19:24
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. F-35
  5. Su-35
  6. Su-57
  7. PKK

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga8 dk önce
    Çok teşekkür ederiz sayın profesörümüz. Ben de mahallemizdeki fırın parasını verdiğim halde bana ekmek vermiyor ise başka fırın bulayım ondan ekmek alayım. Hiç düşünememiştim. Boşuna ikinci üçüncü dördüncü kez boşuna ödeme yapmayayım
  • idris babaidris baba15 dk önce
    ula hasan, yaptiklarina bakmak icin sadece aselsana bakmak yeterli, diger yaptiklarini göremiyorsan gözlük taktir evlad.
  • HasanHasan35 dk önce
    Zaten kendi ucagimizi yapiyorduk?????Neden ucak aliniyor.Bak artik her kes biliyor.akp hic bir sey yapmiyor.

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