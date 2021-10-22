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Teknoloji Çarpıcı açıklama: Türk SİHA'larını almak için sıraya girdiler
Teknoloji

Çarpıcı açıklama: Türk SİHA'larını almak için sıraya girdiler

İngiltere'nin Türk SİHA'larıyla yakından ilgilendiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Onlarca ülke Türkiye'nin insansız hava aracını elde edebilmek için sıraya girdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 16:41:00 -
Çarpıcı açıklama: Türk SİHA'larını almak için sıraya girdiler

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" ve "Dijitalleşme" ana temalarıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası KOBİ Şurası, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi'nde başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden birisi olduğunu belirterek, havacılıkta çok daha tecrübeli ülkelerin önüne geçmeyi başardıklarını anlattı.

Ukrayna ve Polonya gibi havacılıkta çok tecrübeli ülkelere İHA ihraç ettiklerini dile getiren Kacır, "Şimdi biliyorsunuz İngiltere, Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla ilgileniyor. Onlarca ülke Türkiye'nin insansız hava aracını elde edebilmek için sıraya girdi" şeklinde konuştu.

Kacır, gelecek 10 yılda elektrikli araçların insanların hayatına çok daha fazla gireceğini, çevreye duyarlı teknolojilere çok daha fazla yatırım yapılacağını kaydederek, sürücüsüz araçların ve birbirleri ile haberleşen otomobillerin tüketicilerin hayatına gireceğini bildirdi.

Mobiliteyi, yapay zekayı, 5G'yi ve sanayinin dijital dönüşümünü çok önemsediklerini ve bu alanlara özel önem gösterdiklerini kaydeden Kacır, geçen yıl salgının başında şirketleri bir araya getirerek ve 100 kişilik bir teknoloji takımı kurarak 2 hafta gibi bir zamanda yoğun bakım cihazlarını ürettiklerini anlattı.

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