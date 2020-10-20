Çarpıcı açıklama: Ermenistan bu yüzden sivilleri hedef alıyor

Taha Emre ÖZDEMİR / TBMM

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan ile terörist Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.

"Ermenistan kendi topraklarından füze atarak Azerbaycan'ın oradaki sivil ermenilere saldırmasını istiyor. Azerbaycan'ın ise sivil halka saldırması zaten mümkün değil." diyen Ayrım, "Ermenilerin sivil halka yapmış olduğu bu saldırılar bizleri son derecede üzmekte. Ermenilerin tarihine baktığımızda sivil halka yönelik bu saldırılarının yeni olmadığını görüyoruz. Bunu 1905'te de 1918'de de 1948'de de görüyoruz. En sonunda da 1992 yılında Hocalı'da sivil halka yönelik çok büyük bir katliam yaptılar." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan toprağı Karabağ'ın 30 yıldır Ermeni işgali altında belirten Ayrım, şunları söyledi:

"30 yıldır bu sorunu çözeceğini söyleyen Minsk Grubu çözüme odaklı somut bir ilerleme kaydedemedi. Ermenilerin Tovuz'a saldırmasının sebebi ise bölgenin son derece stratejik öneme sahip olmasından dolayıdır. Bu saldırı planlanmış bir saldırıydı."

'Azerbaycan Ermenistan ile masaya neden oturdu?'

"Azerbaycan bu masaya insani nedenlerle oturdu. Çatışmaların devamında bu işin masada çözülmesini istediğini gösterdi. Maalesef masadan da netice alamadı."

'Ermenistan Azerbaycan'dan özür dilemeli'

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de söylediği gibi Ermenistan Azerbaycan topraklarından kesinlikle çekilmeli ve Azerbaycan'dan özür dilemeli."