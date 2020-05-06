Çarklar 11 Mayıs’ta dönecek

Bakan Varank, normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Üretimde önemli gelişmeler olduğunu belirten Varank, otomotiv sektöründe üretimin başladığını, 11 Mayıs’ta ise tüm ana fabrikaların faaliyete başlayacağını söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısına Webinar üzerinden katılan Bakan Mustafa Varank, bazı tekstil fabrikalarının çalışmaya başladığını, AVM’lerin açılması ve ihracat kanallarının normalleşmesiyle sanayinin hızla toparlanacağını belirtti. Varank, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama bunu önümüze çıkaracağı fırsatları da iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Davranış kalıpları değişecek

Bakan Varank, üretici ve tüketicilerin davranış kalıplarını değiştirdiğini belirterek, küresel ekonomide geçici şok oluşabileceği gibi, kalıcı hasar bırakan uzun vadeli duruma da dönüşebileceğini söyledi.

Türkiye’nin küresel şokta başarılı bir sınav verdiğini belirten Varank, fabrikaların temelli kapanması yönünde bir yaklaşımlarının olmadığını bildirdi. Varank sokağa çıkma yasağı döneminde 16 bin 900 fabrikanın daha üretime devam ettiğini anlattı.

Varank, asıl başarının yeni normali şimdiden şekillendirmekten geçtiğinin altını çizdi.

Sanayi için de kurul oluşturulsun

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise bundan sondaki sürecin daha iyi yönetilmesi için sağlık sektöründeki Bilim Kurulu gibi, sanayi için de bir kurul oluşturulmasını önerdi.

Tedarik zincirinde yaşanan aksaklığın, ihracat potansiyelinde sıkıntı oluşturduğuna vurgu yapan Özdebir, ihracatın korunması için teşviklerin devam etmesi gerektiğine değindi.

Pandeminin, küresel dünyayı hem sosyal hem de ekonomik olarak derinden etkilediğini belirten Özdebir, “Küreselleşme olgusunun kaçınılmaz olarak düşüşe geçtiği günlere doğru eviriliyoruz” dedi.

Öncelik işsizlik

İhracatın önümüzdeki dönemdeki seyrinin bugün uygulanan sanayi politikalarına bağlı olacağının altını çizen Nurettin Özdebir, normalleşme döneminde öncelikli gündem maddesinin işsizlik olacağını savundu.