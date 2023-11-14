Cari işlemler dengesindeki iyileşme trendi devam ediyor

Bakanlık, “12 aylık cari işlemeler açığı, 2023 Eylül ayı itibariyle 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara gerilemiştir. Hizmetler ihracatımız, son 12 ay toplamı olarak 2023 Eylül ayında 98,3 milyar dolara, ve turizm gelirimiz ise son 12 ayda, yıllık bazda 46,9 milyar dolara yükselerek rekorlarını yenilemiş oldular” açıklamasını yaptı.

Cari işlemler açığı 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara geriledi

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmetler ihracatımızı artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli-milli üretime sahip çıkmaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre; 2022’nin Eylül ayında 3 milyar dolar, 2023 yılı Ağustos ayında 357 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yıl Eylül ayında beklentilerimiz yönünde 1,9 milyar dolar fazla vermiş bulunmaktadır. Söz konusu cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir.

Eylül ayı itibariyle son 12 aylık cari işlemler açığı ise 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara gerilemiştir.

Altın ve enerji hariç, cari işlemler hesabı ise Eylül 2023’de 7,1 milyar dolar ile son 11 ayın en yüksek fazlasını verdi. Altın ve enerji hariç, cari işlemler hesabında ise son 12 aylık toplamda 38 milyar dolar fazla verilmiştir.

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Dış ticarette yakaladığımız istikrarlı yükseliş ve büyümenin en önemli ekonomik göstergelerinden biri olan cari işlemler hesabımızda, Eylül ayında cari fazla verilmesinde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aylık %48,7, yıllık %54,5 azalarak, 3,7 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Hizmetler İhracatımız Yıllıklandırılmış olarak Eylül Ayında Rekorlarını Yeniledi

Hizmetler ihracatımız ise Eylül ayında yıllık %8,6 oranında artışla aylık 10,3 milyar dolar, turizm gelirlerimiz ise %13,7 oranında artışla aylık 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece hizmetler ihracatımız, Eylül ayında son bir yıl itibariyle 98,3 milyar dolara, ve turizm gelirlerimiz de son bir yıl itibariyle 46,9 milyar dolara yükselerek rekorlarını yenilemiş oldular. Ticaret Bakanlığımızın geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında, Ekim ayında dış ticaret açığı yıllık %14,9 oranında azalarak 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığındaki bu azalışın, 2023 Ekim ayında da cari işlemler hesabına pozitif katkı sağlaması beklenmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, “Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm” önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisini “Türkiye Yüzyılı”na taşıyacak politikaları kararlılıkla hayata geçirirken, bir taraftan Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamı güçlendirilip, diğer taraftan da makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşüm gerçekleştirilecektir.