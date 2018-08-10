THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Cari açık rakamları açıklandı!

Cari işlemler açığı, haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 386 milyon dolar oldu

10 Ağustos 2018 Cuma 10:08
Cari açık rakamları açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla 818 milyon dolar azalarak 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 386 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar azalarak 4 milyar 388 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı da 125 milyon dolar düşüşle 1 milyar 8 milyon dolara indi.Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 2 milyar 385 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 490 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 881 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar azalarak 951 milyon dolara geriledi.Bir önceki yılın haziran ayında 285 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında da 38 milyon dolar net giriş kaydetti.AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda cari işlemler açığının 3,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, mayıs ayı cari açık verisi 5 milyar 885 milyon dolardan 6 milyar 193 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 57 milyar 637 milyon dolardan 58 milyar 204 milyon dolara revize edildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 10:08
  1. cari açık

YORUM YAZ

  • Metin GülMetin Gül33 dk önce
    Vermehteri Ver mehteri. TürkiyedeEglenmek istiyorsan A hbrizle. Türkiyeninnasıl uctugunu dinle. Sonrda cık Ver mehteri Ver mehteri
  • Metin GülMetin Gül33 dk önce
    Vermehteri Ver mehteri. TürkiyedeEglenmek istiyorsan A hbrizle. Türkiyeninnasıl uctugunu dinle. Sonrda cık Ver mehteri Ver mehteri
  • BİR YANLIŞLIK VARBİR YANLIŞLIK VAR1 sa önce
    GÜYA 2017 DE CARİ AÇIK SIFIRLANACAKTI HERHALDE YANLIŞ AÇIKLAMA OLMUŞ BU 2071 OLACAĞINA 1İLE 7 NİN YERLERİNİ YANLIŞ YAZMIŞLAR 2017 OLMUŞ
  • Metin GülMetin Gül33 dk önce
    Vermehteri Ver mehteri. TürkiyedeEglenmek istiyorsan A hbrizle. Türkiyeninnasıl uctugunu dinle. Sonrda cık Ver mehteri Ver mehteri
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP'de Kılıçdaroğlu diktatörlüğü! "Teşekkürler sizinle işim bitti "
  1. CHP'de Kılıçdaroğlu diktatörlüğü!..
  2. Bekir Pakdemirli: 600-700 ton fındık..
  3. Bursa'da tarlaya uçan otomobil yandı:..
  4. Kırklareli’nde kaçak göçmen..
  5. 'Oynanan oyunların farkındayız'
  6. Dolar ne zaman düşer?
  7. Siyonist gazeteci duyurdu: İsrail..
  8. Avrupa Birliği hizmet ekonomisi olma..
  9. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
  10. 9. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?
  11. HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden..
  12. 8. sınıf nakil işlemleri 2018
  13. Büyükelçiler Konferansı Ankara ve..
  14. Yunanistan teröristlere sahip çıktı
  15. Lise nakil başvuru sonuçları ne zaman..
  16. AK Parti'den 52 devlet başkanına flaş..
  17. Almanlardan skandal manşet!
  18. Türkiye yeni göç dalgalarına gebe
  19. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
  20. İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik..
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
"Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
"Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
“Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
“Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar
İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar