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Cari açık Haziranda azaldı

Cari işlemler açığı, 2019 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre; 2 milyar 471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:13
Cari açık Haziranda azaldı

Cari işlemler açığı, 2019 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre; 2 milyar 471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Haziran dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 2 milyar 471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 823 milyon dolar azalarak 2 milyar 601 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 754 milyon dolar artarak 3.166 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1 milyar 693 milyon dolar artarak 2 milyar 284 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 646 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 527 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 102 milyon dolar artarak 1 milyar 64 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 33 milyon dolar artarak 78 milyon dolara yükseldi.



Finans hesabı


Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 471 milyon dolar azalarak 581 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 2 milyar 98 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 192 milyon dolar ve 130 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.


Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 322 milyon dolar ve 1 milyar 249 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. Diğer yatırımlarda 2 milyar 368 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 564 milyon dolar net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 270 milyon dolar net artış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 43 milyon dolar, 173 milyon dolar ve 1 milyar 188 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 2 milyar 476 milyon dolar rezerv azalışı gözlendi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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