Caretta carettaların yumurtadan çıkıp denizle buluştuğu muhteşem anlar...

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, yumurtadan çıkıp denizle buluştu.

Deniz kaplumbağaların önemli üreme alanlarından olan Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Selinus ve Koru Sahili’nde caretta caretta yavruları ekiplerin nezaretinde yuvadan çıktı. Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde bulunan yuvalardan çıkan deniz kaplumbağaları, dün sabah saatlerinde Akdeniz’in mavi sularıyla buluştu.

Gazipaşa Kaymakamlığından açıklama

Konuya ilişkin Gazipaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemiz Selinus ve Koru plajlarında yumurtadan çıkan yavru Caretta Caretta kaplumbağaları denizle buluşuyor Caretta carettalar etobur canlılardır. Denizanaları, süngerler, yumuşakçalar ve istiridye gibi deniz canlıları ile beslenirler. Avlarının kabuklarını çok çabuk parçalayabilmeyi sağlayan güçlü çeneleri vardır. Oldukça gelişmiş çene kasları ve sert kabuklu canlıları parçalayabilme özelliği, suda yaşam boyunca kazanılmış adaptasyonlardandır” ifadeleri kullanıldı.

Caretta carettaların yaşamlarının büyük kısmını denizlerde geçirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu canlılar yumurtlama zamanı geldiğinde karaya çıkar ve yumurtalarını kumsallarda açtıkları çukurlara gömerler. Deniz kaplumbağalarının eşeysel olgunluğa erişme zamanı hakkında çok fazla ve farklı sonuçlar veren araştırmalar mevcuttur. Caretta carettaların eşeysel olgunluğa ulaşma süresi bazı araştırmacılara göre 6-7 yılken, bazılarına göre 12-30 yıldır. Dişi bir deniz kaplumbağası, tek seferde ortalama 100-120 yumurta bırakmaktadır” denildi.

Doğdukları kumsallara geri dönüyorlar

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Denizkaplumbağaları dünya çevresindeki geniş, ılıman kuşak içinde yaşarlar. Akdeniz’de olduğu gibi Pasifik ve Atlantik okyanuslarında yaşayan kaplumbağa topluluklarının sayıları da her geçen gün azalmaktadır. Denizkaplumbağalarının başka bir özelliği büyüdükleri zaman yumurta bırakmak için doğdukları kumsallara geri dönmeleridir. Bu kaplumbağaların yumurtlamak için binlerce kilometre yüzdükten sonra doğdukları yeri nasıl buldukları bilim adamları tarafından açıklanamamaktadır.

Yumurtlamak için döndüğü plajlardan iki tanesi ilçemizde bulunmaktadır. Selinus ve Koru Plajları'nda 50’yi aşkın tespit edilen yuva bulunmaktadır. Caretta Carettalar sahilde bulunan kumluk alanı ayakları ve burnuyla kazarak açtığı çukura yumurtalarını bırakan ve yumurtaların üzerini tekrar ayakları ile örterek dış tehlikelere karşı yumurtaları koruma altına alırlar. 45 günlük sürenin ardından yumurtadan çıkan Carettalar, ay ışığını takip ederek denize ulaşmaya çalışır. Caretta yavrularından sadece binde 3 erişkinliğe ulaşıyor ve bu erişkinlerden de sadece dişi olanları bu sahillere geri geliyor. İklim değişikliği ve tahrip edilen yuvalar bu türün neslinin yok olması ile karşı karşıya bırakmaktadır.”