0553 313 94 23

Caretta carettalara 7/24 özel güvenlik

Koruma altındaki caretta carettaların Türkiye’deki önemli yumurtlama alanlarından biri olan turizm cenneti Çıralı sahilindeki kaplumbağa yumurtalarını korumak için özel güvenlikler görev yapacak.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:49
Caretta carettalara 7/24 özel güvenlik

Koruma altındaki caretta carettaların Türkiye’deki önemli yumurtlama alanlarından biri olan turizm cenneti Çıralı sahilindeki kaplumbağa yumurtalarını korumak için özel güvenlikler görev yapacak.


Konuyla ilgili İHA’ya açıklama yapan Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, amaçlarının kaplumbağa yuvalarının ve yumurtadan çıkan yavruların zarar görmesini önlemek olduğunu söyledi.


Bu yıl hem gönüllü, hem de ücretli olarak çalışacak insanlarla güzel bir çalışma yürütmek istediklerini belirten Altınkaya, "Türkiye’nin en önemli deniz kaplumbağa üreme alanlarından biri olan Çıralı’da bu yıl daha düzenli çalışma yürütebilmek için alanda çalışacak çevreye duyarlı, bu işe hevesli insanlar arıyoruz. Hem buradaki alanda insanları uyarabilecek, sahil bandındaki çadır kuranları, ateş yakanları uyaracak insanlara ihtiyacımız var" dedi.


Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışma sürdürdüklerini hatırlatan Altınkaya, "2000 yılından beri alanda çalışma yürütüyoruz. Tatile gelen insanlarımızın, sahil bandında deniz kaplumbağası yuvalarına isteyerek veya istemeyerek zarar verebilirler. Bununla ilgili arkadaşlarımız, bu insanları uyaracaklar, güzelce insanlara anlatacağız. Çalışmalarımız 7/24 saat devam edecek. Bizim için geceler daha önemli, gece anne kaplumbağa yumurta bırakmak için sahile gelecek, oradaki ateş, gürültü çeşitli faktörlerden etkilenerek geri dönüyorlar. Yumurtalarını sahile bırakamadıkları için denize bırakıyorlar. Bu da onlar için tehlikelidir. Yavru çıkışları başladığı zaman daha da önem arz ediyor sahildeki çalışmamız. Burada günübirlik çıkan yuvaları etrafındaki ışıklar zarar verebiliyor ve ışığa doğru gidiyorlar. Buradaki arkadaşlarımız bu çıkan yuvaları kontrol ediyorlar ve karartıyorlar geceleri, denize gitmeleri için onlara yardım ediyorlar" dedi.


Yavruların çok küçük olduğunu dile getiren Altınkaya, "Geceleri bunlar sahil bandına dağılıyorlar. Geceleri 21.00’den sonra sahile insan inişlerini yasaklıyoruz ki buradaki canlılarımız denize sağ salim ulaşsın. O arkadaşlarımız gece sahilde olacaklar. Sahil bandında bizim direklerimiz var yuvalarla ilgili oradan aşağıya insan inişlerini durduracaklar" dedi.


Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları protokole dayanarak, kurumun verdiği görevlendirme ve kimlik kartlarıyla alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Altınkaya, çalıştırılacak ücretli güvenlik görevlilerinin maaşlarını Çıralı’daki işletmelerin kooperatife yaptıkları bağışlarla ödeyeceklerini, işletmelerin bu konuda hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Altınkaya, "Çünkü Çıralı denince ilk önce deniz kaplumbağası caretta caretta öne çıkıyor" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türk Ressamlar" seminerleri 22 Mart'ta başlayacak
    1. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    2. Uludağ üniversitesi öğretim görevlisi..
    3. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    4. İran-Türkiye arasında eş zamanlı..
    5. Başkan Can, özel çocuklarla buluştu
    6. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba..
    7. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    8. Şırnak'ta şehit asker için tören
    9. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    10. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    11. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    12. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    13. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    14. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    15. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    16. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    17. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    18. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    19. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    20. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    21. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    22. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    23. Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği..
    24. EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi..
    25. Isparta’da uyuşturucu denetimleri: 8..
    26. Kayapınar Belediyesi’ne mansiyon ödülü
    27. Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek..
    28. Deprem anı marketin güvenlik..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim ülkemi..
    30. Dünya trendlerini yönlendiren Premiere..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin