Çaresizliklerini böyle duyurdu: Türkiye'nin stratejisi Yunanistan'ı aşıyor

Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı içerisinde sondaj çalışmaları yürüten ve yürütmeye kararlı olan Türkiye'ye karşı Batılı ağabeylerinin desteğini alarak hamlelerde bulunmaya çalışan Yunanistan'ın çaresizliği kendi ağızlarından döküldü.

Türkiye'nin Akdeniz'deki ve Akdeniz'e komşu ülkelerdeki askeri varlığına değinen Yunan bir isim, "Türkiye'nin stratejisi Yunanistan'ı aşıyor" sözleriyle çaresizliklerini adeta itiraf etti.

"Hepsi Türkiye'de üretiliyor"

Ortaya çıkan videoda öncelikle Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemilerine değinen Yunan isim, "Hava savunma kabiliyetine sahip 4 korvet de Türkiye'de, küçük amfibi Anadolu gemisi de Türkiye'de üretiliyor ve neredeyse tamamlandı." ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'nin askeri üsleri korku saldı

Daha sonrasında gemilerin üretilme amacına değinen Yunan isim, "Ancak bu gemiler Kürdistan (Kuzey Irak), PKK, YPG, Halep veya El Bab'da savaşmak için yapılmadı. Kobani ve hatta Suriye'nin geri kalanı için de değil." diyerek Türkiye'nin Akdeniz'de şu an için ve geleceğe yönelik strateji ve planları olduğunu kast etti. Bu minvalde açıklamalarını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bazı ülkelerde sahip olduğu askeri üslere değinen Yunan isim, "Türkiye'nin Katar, Somali, Kıbrıs (KKTC), Arnavutluk ve Libya'da üsleri var ve hatta Sudan'da bile üsler inşa ediyor." dedi.

"Türkiye'nin stratejisi Yunanistan'ı aşıyor"

Bütün bunların ne anlama geldiğini son cümlesinde belirten Yunan isim, "Bunun anlamı, Türkiye'nin stratejisi Yunanistan'ı aşıyor." diyerek hem Türkiye'nin Akdeniz'deki askeri gücünü hem de içerisinde bulundukları çaresizliğin özetini yapmış oldu.