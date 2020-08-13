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Dünya

Çaresizliklerini böyle duyurdu: Türkiye'nin stratejisi Yunanistan'ı aşıyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı hamleleri sonrası Batılı ağabeylerine sığınan Yunanistan'ın çaresizliği medyalarına yansıdı. Yunanistan medyasında yer alan bir videoda Yunan bir isim Türkiye'nin Akdeniz ülkelerindeki askeri üslerine dikkat çekerek "Türkiye'nin stratejisi Yunanistan'ı aşıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 08:43:00 -

Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı içerisinde sondaj çalışmaları yürüten ve yürütmeye kararlı olan Türkiye'ye karşı Batılı ağabeylerinin desteğini alarak hamlelerde bulunmaya çalışan Yunanistan'ın çaresizliği kendi ağızlarından döküldü.

Türkiye'nin Akdeniz'deki ve Akdeniz'e komşu ülkelerdeki askeri varlığına değinen Yunan bir isim, "Türkiye'nin stratejisi Yunanistan'ı aşıyor" sözleriyle çaresizliklerini adeta itiraf etti.

"Hepsi Türkiye'de üretiliyor"

Ortaya çıkan videoda öncelikle Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemilerine değinen Yunan isim, "Hava savunma kabiliyetine sahip 4 korvet de Türkiye'de, küçük amfibi Anadolu gemisi de Türkiye'de üretiliyor ve neredeyse tamamlandı." ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'nin askeri üsleri korku saldı

Daha sonrasında gemilerin üretilme amacına değinen Yunan isim, "Ancak bu gemiler Kürdistan (Kuzey Irak), PKK, YPG, Halep veya El Bab'da savaşmak için yapılmadı. Kobani ve hatta Suriye'nin geri kalanı için de değil." diyerek Türkiye'nin Akdeniz'de şu an için ve geleceğe yönelik strateji ve planları olduğunu kast etti. Bu minvalde açıklamalarını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bazı ülkelerde sahip olduğu askeri üslere değinen Yunan isim, "Türkiye'nin Katar, Somali, Kıbrıs (KKTC), Arnavutluk ve Libya'da üsleri var ve hatta Sudan'da bile üsler inşa ediyor." dedi.

"Türkiye'nin stratejisi Yunanistan'ı aşıyor"

Bütün bunların ne anlama geldiğini son cümlesinde belirten Yunan isim, "Bunun anlamı, Türkiye'nin stratejisi Yunanistan'ı aşıyor." diyerek hem Türkiye'nin Akdeniz'deki askeri gücünü hem de içerisinde bulundukları çaresizliğin özetini yapmış oldu.

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Yorumlar

7düvel Hasan

Vay yorgo vayy.. Acıdım halinize... Berbat olun emi!
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Yaşar

Türkiye'nin Askeri güçü Yunanistan'daki Yunanlılar farkında, Ama içimizdeki Yunanlılar farkında değil. Ne zaman içimizdeki İrlandalı ve Yunanlıları temizleriz, o zaman Türkiye daha güçlü olacaktır.
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