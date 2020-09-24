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Dünya Çaresiz Benyamin Netanyahu'dan açıklama! 'Uçuruma sürükleniyoruz'
Dünya

Çaresiz Benyamin Netanyahu'dan açıklama! 'Uçuruma sürükleniyoruz'

Koronavirüs sürecini iyi yönetemeyen ve halkın protestolarıyla karşı karşıya kalan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkenin uçuruma sürüklendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:55:00 -
Çaresiz Benyamin Netanyahu'dan açıklama! 'Uçuruma sürükleniyoruz'

Terör devleti İsrail, dünyada vaka sayılarını arttıran koronavirüs karşısında kötüye gidiyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Başbakan Netanyahu, vaka sayılarındaki artışa değindi.

Geçen hafta yürürlüğe giren koronavirüs kısıtlamaları İsrail’de daha da sıkılaştırılıyor.

Bakanlar Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren ve ilk etapta iki hafta yürürlükte kalması öngörülen yeni önlemleri onayladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Yoav Kisch, Bakanlar Kurulu'nda "el frenini çekecek bir karara vardıklarını" açıkladı.

Çaresiz kalan ve süreci yönetemeyen Benyamin Netanyahu, 8 saat süren toplantı öncesi koronavirüsün ülkeyi uçuruma sürüklediğini söyledi.

Halkın tepkisiyle karşı karşıya kalan Netanyahu, kısıtlamaların daha da arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

İş yerlerine kısıtlama

İsrail’de meclisten geçen onay sonrası gözler iş yerlerine çevrildi. İş yerlerinde de yoğun kovid-19 önlemlerinin alınacağı bildirildi.

Kısıtlama kapsamında okulların kapalı kalmaya devam edeceği bildirilirken, sinagogların kapatılacağı, ancak önümüzdeki haftaki Yom Kippur bayramında ziyaretçi sayısı kısıtlanarak açık olacağı kaydedildi.

Kısıtlamaların, Başbakan Netanyahu'ya karşı Kudüs'teki rezidansı önünde düzenlenen ve şehir dışından yoğun katılımın olduğu gösterileri de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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