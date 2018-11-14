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Çaresi karbonatta!

Çatlamış topuklardan saç diplerine ve dişlere kadar karbonatın yararlı olmadığı yer yok!

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:49
Çaresi karbonatta!

Kuru, sert ve çatlamış topuklar özellikle ayakkabılarımızın içinde rahatsız etmektedir. Karbonat ile ayaklarınızı hem yumuşacık hem de rahatlamış olarak ucuz ama çok etkili bir yöntemdir. Özellikle bütün gün ayakta olanlar için bir kurtarıcı niteliğindedir. Aynı zaman da ayaklarınızdaki ölü deriyi kaldırır.

Karbonatın Ayaklarınıza Hizmeti

3 yemek kaşığı karbonat ile 4-5 litre sıcak suyu bir kap içerisinde karıştırınız. Karbonat eriyince ayaklarınızı içine koyun ve 15-20 dakika kadar bekletin. Çıkarttıktan sonra ise vazelin yada nemlendirici sürerek poşet ile ayaklarınızı sarınız. Ayrıca nemlendirici yerine wicks yada soğan koyarsanız iltihabı ve ağrılarınızı da atmış olursunuz. Özellikle kadınlar da oluşan idrar yolu iltihabı tedavisinde de kalıcı çözüm üretir ve sabah kalktığımızda yumuşacık ve rahatlamış ayaklara sahip olacaksınız.

Saç Diplerini Kimyasal Atıklardan Temizlemek

Saç şampuanları, saç spreyleri, jöleler, saç kremleri, serumlar saç derimizde birikir. Sodyum Lauryl Sülfat, Sodyum Lauryl Eter Sülfat, DEA / Dietanolamin gibi kimyasallar saç köklerini tıkar, bu durumda saçlarımızın uzaması gecikir, saçlar hassaslaşır, hatta çoğu zaman bu durum saç dökülmelerine yol açar.

Karbonat burada yardımınıza yetişir:

1 su bardağı ılık suda 1 tatlı kaşığı karbonatı eritin, saçları ıslattıktan sonra, şampuan kullanır gibi saç diplerine karbonatı yedirin ve durulayın.

Karbonat saçınıza ve saç derinize detoks etkisi yaparak saç diplerinizde birikmiş olan ölü hücrelerden saç diplerinizi arındırır, saçlarınız sağlıkla ve hızla uzamaya başlar.

Dişlerinize de karbonat

Bir kahve fincanı büyüklüğündeki kâsede karbonatı eritin. Üzerine elma sirkesi ekleyin. Diş fırçanızı bu karışıma batırarak dişlerinizi fırçalayın. Sonra ağzınızı çalkalayın. Bitti! Diş macununa hiç ihtiyacınız olmaz, bembeyaz tertemiz dişlere kavuşursunuz.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 18:49
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