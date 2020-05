Çare İslâm sözleşmesi! Aileyi ve toplumu ifsad eden İstanbul sözleşmesi feshedilsin

Toplumu derinden yaralayan, gönüllerini inciten, aile mefhumunu ve namus anlayışını sıradanlaştıran İstanbul Sözleşmesi’nin toplumda açtığı yaralar daha fazla büyümeden bir an önce yırtılıp, tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini vurgulayan ilahiyatçılar, “Bu toplumu İstanbul Sözleşmesi değil, İslam’ın sözleşmesi kurtarır” görüşünü dile getirdiler.

Cinsel sapkınlığa sahip çıkan kimi oluşumların ve grupların Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın şahsında İslam’a saldırması ile İstanbul Sözleşmesi tekrar gündeme geldi. İstanbul Sözleşmesi’nin daha fazla yara açmadan feshedilmesi gerektiğini belirten Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Toplumun kahir ekseriyetini derinden yaralayan, gönüllerini inciten, aile mefhumunu ve namus anlayışını sıradanlaştıran İstanbul Sözleşmesi’nin, topluma açtığı yaralar daha fazla büyümeden, bir an önce yırtılıp tarihin çöplüğüne atılması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan talebimiz; iffete, ahlaka ve kutsal değerlere saldırı niteliğinde olan söz konusu talihsiz anlaşmadan dolayı mütedeyyin çevrelerin kalpleri çok buruktur. Necip milletimizin gerek İslami değerlere gerekse örf ve kültürüne olan bağlılığını kimse test etmeye kalkışmasın. Buruk geçen ramazan ayı hürmetine müminlerin gönüllerini ferahlatma adına toplumun yapı taşı olan aile kurumunu içten içe tehdit etmeye devam eden, inancımızla ve ahlaki değerlerimizle asla bağdaşmayan, eşcinselliği meşrulaştıran, kadını putlaştıran söz konusu sözleşme, daha fazla yaralar açmadan derhal feshedilmelidir. Aksi halde Avrupa ülkelerinde olduğu gibi geri dönülmez aşamalara yol açar” dedi.

“ELEŞTİRİLERE KULAK TIKAMAYIN!”

“Anayasa’nın 41. maddesi ailenin Türk toplumunun temeli olduğu açıkça söylüyor. Eşler arası eşitliğe dayandığını söylüyor” diyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Yüce Allah bizleri bir erkek ve bir kadından yaratmış. Burada ilk sorumluluk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na düşüyor. İnsanların kafasındaki bu sorunu bir an önce gidermek durumundadır. Yerli ve milli diyoruz. Biz bunu da yapacak güçteyiz. Avrupa’daki aile yapısı bize uymaz. Aile bozulursa insanlık bozulur. Devletin yarını ile ilgili beka sorunları ortaya çıkar. Bu İstanbul Sözleşmesi ne ise şeffaf bir şekilde insanlara doğru bir şekilde anlatılmalı. Bizim kendi hukukçularımız, psikologlarımız, ilahiyatçılarımız, sosyologlarımız var. Dolayısıyla yerli ve milli şekilde böyle bir yasayı hazırlayacak güçteyiz. İstanbul Sözleşmesi’nde artısıyla eksisiyle bütün sorumluluk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanındadır. Bizim kendimize has örfümüze, töremize ve İslam medeniyetine has bir aile yapımız var. Bugün millet bugünlere geldi ise güçlü aile yapısından dolayı. Bu eleştirilere kulak tıkamamak gerekir” ifadelerini kullandı.

“AİLEYİ YOK ETME SÖZLEŞMESİDİR”

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt ise, “İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güzel bilgiyle toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmek için kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an’ın hükümlerini açıklamasından ve insanlara doğru bilgileri kaynağından aktarmasından doğal bir şey olamaz. Amacı ve ilkeleri belli olan kurumun ahlaksızlığı, eşcinselliği, flörtü, nikâhsız yaşamayı övmesi beklenemez. İHD bu cesareti İstanbul Sözleşmesinden alıyor. Çünkü bu sözleşme aileleri parçalama, Müslüman toplumun ahlakını yozlaştırma ve yok etme sözleşmesidir.

Bu sözleşme eşcinselleri, nikâhsız yaşamayı, flörtü ve ahlaksızlığı koruyan bir sözleşmedir. Bu toplumu İstanbul Sözleşmesi değil, İslam’ın sözleşmesi kurtarır. İster laik desinler, ister demokrasi desinler bu millet Müslümandır. Müslümanın kadın haklarını da inandığı din belirler. Kadınların bir mağduriyeti var ise onu en güzel giderecek olan İslam dinidir. İstanbul Sözleşmesi neredeyse detaylı bir şekilde kanunlaştırılacak o safhaya getiriliyor. Derneklerini kurmuşlar, tüm hazırlıklarını yapmışlar” değerlendirmesinde bulundu.