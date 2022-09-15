Çare Doktorları Tanzanya Pangani’de!

2022 sağlık kampı faaliyetleri kapsamında tükenen umutları yeniden yeşertmek için gönüllü Çare Doktorları ikinci kez Tanzanya Pangani’de. Kamp boyunca hedef, 100’ü cerrahi, 250’si katarakt ameliyatı olmak üzere 350 operasyon.

En Büyük Çaresizlik: Mahrumiyet

Afrika’da basit bir ameliyatla çözülebilecek hastalıklar, bölge için büyük bir insani dramı ifade ediyor. Özellikle coğrafyadaki kum fırtınaları, temiz suya ulaşmadaki güçlük ve yetersiz beslenme nedeniyle ortaya çıkan katarakt en büyük sağlık problemleri arasında. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan veriler, Afrika’da 10 milyondan fazla kişinin katarakt nedeniyle görme yetisini kaybettiğini bildiriyor. Birçok kişi de görme yetisini kaybetme riski altında. Ayrıca bölgedeki şartların zorluğundan en çok etkilenen çocuklarda da ciddi sağlık problemleri gözlemleniyor.

Çare Doktorları: Tanzanya’da İkinci Kez Umut Oluyor

Çare Derneği tarafından 10 Eylül’de Tanzanya Pangani’de başlatılan sağlık kampı 5. gününü tamamlıyor. Bu süreçte başta katarakt olmak üzere basit ameliyatlarla çözülecek rahatsızlıkları bir nebze de olsa bölgenin gündeminden kaldırmak hedefleniyor. Çare Doktorları, sağlık kampının ilk gününden bugüne 170 katarakt ameliyatını tamamlamış durumda. Ayrıca çocuk cerrahisi dahil olmak üzere genel cerrahi ve fıtık gibi ameliyatlardan oluşan 85 ameliyat da başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Tanzanya’da Hedef: 250 Katarakt 100 Cerrahi Operasyon

Gönüllü Çare Doktorları’nın çabası, yardımseverlerin de desteği ile 10 Eylül’de Tanzanya’da başlayan katarakt ameliyatları için hedef 350 operasyona ulaşmak. Katarakt, görme yetisine verdiği zarar nedeniyle bölge halkının zor şartlarla mücadelesini iyice zorlaştıran bir durumu ortaya çıkartıyor. Sağlık hizmetlerine uzaklık, yetersiz sağlık çalışanı ve sağlık ekipmanı gibi eksiklikler, Afrika’da kataraktın büyük bir göz hastalığı olmasına neden oluyor. Ayrıca sağlık alanındaki fiziki imkansızlar nedeniyle bölgede yaşanan göz rahatsızlıklarına tanı koymak da yaşanan güçlükler arasında.

Çare Derneği tarafından ilki Kenya’da 2019'da başlatılan Sağlık Kampları ile birçok kişinin katarakt kaynaklı görme problemleri çözüldü. Kataraktın yanı sıra çocuk cerrahisi ve genel cerrahi operasyonlarla iyileştirilmesi basit hastalıklara da müdahale ediliyor.