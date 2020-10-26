Çare Derneği’nden yaklaşık 400 aileye gıda yardımı

Ocak ayında yaklaşık 22 saniye süren depremde 37’si Elâzığ, 4’ü Malatya’da ve Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş’ta da 1’er kişi olmak üzere toplamda 44 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi de hafif ve orta derecede yaralandı.

Enkaz altından 45 kişinin sağ kurtarıldığı depremin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen depremin oluşturduğu yaralar tam anlamıyla sarılmış değil. Çare Derneği olarak Elazığ’da depremden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulundu.

Depremzedeler Unutulmadı, Yaklaşık 400 Aileye Gıda Yardımı

Çare Derneği ekim ayının ilk günlerinden başlayarak peyderpey ulaştırdığı yardımları tamamladı. Bugüne kadar yapılan yardımlarla yaklaşık 400 aileye çare olduk.

Elâzığ Merkez'e bağlı Aksaray Mahallesi ve Yazıkonak Beldesi'nde yaşayan yaklaşık 180 aileye gıda kolisi yardımında bulunduk, 200 aileye de aile başı 25 kilogram unyardımı yapıldı.

10 Aileye Gıda Yardımının Yanı Sıra Kira Ödemeleri İçin Nakdî Yardım

Çare Derneği bölgede bulunan ve maddi durumu çok iyi olmayanbazı ailelere nakdî yardım desteğinde de bulundu. Yine Aksaray Mahallesi ve Yazıkonak Beldesi’nde yaşayan yaklaşık 10 aileye gıda yardımının yanı sıra kiralarını ödeyebilmeleri içinnakdî yardımda da bulunduk.