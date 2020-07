Çare Derneği, Kurban hisselerini almaya başladı!

Südlü, bir hisse bedelini yurt içi 1100, yurt dışı 580 TL olarak belirlediklerini ifade etti. "Bağışlarınızı her yıl olduğu gibi bu yıl da Afrika ve Orta Asya’daki yüzbinlerce Müslüman kardeşlerimize ulaştırmak için hazırız.” dedi.

-Çare Derneği 2020 Kurban Organizasyonu için Şanlıurfa’da bir toplantı düzenledi

Südlü, "Bu Kurban Kardeşinle Ol" sloganıyla yürüttükleri vekalet yoluyla kurban kesim kampanyalarının 2020 hedeflerini ve vekalet tutarlarını, Şanlıurfa’da düzenlenen Gönüllüler-Temsilciler Toplantısı’ndan sonra kamuoyuyla paylaştı.

Südlü: “Geçtiğimiz yıllarda onlarca ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirirken bu yıl seyahat kısıtlamalarının belirsizliğini de göz önüne alarak 17 ülkede organizasyon gerçekleştireceğiz.” dedi.

Çare Derneği’nin Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği toplantıdan edindiğimiz bilgilere göre dernek, yurt içi hisseleri ile kesilen kurbanların dağıtımındaki önceliğin yakın zamanda gerçekleşen deprem mağdurları ve koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi olan insanlar olacağı dile getirildi. Yurt dışında da kurban kestikleri ülkelerde açlık sınırında olan, sadece kurban zamanı et yiyebilen ya da gayrimüslimlerin zulümlerden kaçarak mülteci kamplarına sığınan Müslüman kardeşlerimize dağıtılacağı öğrenildi.

Mehmet Südlü, derneğin yurt dışında yapmış olduğu kurban, su kuyusu ve yetim gibi yardımlara dikkat çekerek asıl mananın bir yerlere su kuyusu açmak, kumanya dağıtmak ya da kurban kesmek olmadığını Çare Derneği’nin asıl amacının buradaki Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmak, bölgelerdeki misyonerlik faaliyetlerinden onları kurtarmak olduğunu dile getirdi. Südlü, “Eğer biz gitmezsek, misyonerler onlara sahip çıkıyor, onlara gıda dağıtıyor ve onları Hristiyanlaştırıyorlar. Bahçesinde su kuyusu olan kiliseler açıyorlar, ihtiyacı olanların su almak için geldiğinde bahçede zaman geçirmesini sağlıyorlar ve bu sayede güzel görünüp çocukları Hristiyanlığa davet ediyorlar. Bizim için su kuyusu açmaktan ya da kurban eti dağıtmaktan daha önemli olan şey, o kardeşlerimize sahip çıkmaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Derneğin 2009 yılında başlattığıvekâlet yoluyla kurban kesimi organizasyonlarının her yıl yükselen bir ivme kazandığı ve geçtiğimiz yılın hisse sayılarına baktığımızda da 2009’a göre yüzde altı yüz oranında bir artış olduğu görülüyor.

-Çare Derneği bu yıl kurban organizasyonu için hazır!

Çare Derneği’nin bu yıl kiyurt dışı hedeflerinden biri de Benin ve Togo gibi yeni ülkelere de ulaşmaya çalışmak olduğunu dile getiren Südlü, bu pandemi sürecinde kurban hisselerini yurt dışındaki Müslüman kardeşlerimize ulaştırmak adına gerekli alt yapıyı hazırladıklarını dile getirdi. Önceki yıllarda temsilciler gönderilerek işleyen vekâlet yoluyla kurban kesim süreci bu yıl kurban kesilmesi planlanan ülkelere olası seyahat kısıtlamaları gelse bile kurban kesimi ve video gönderimi işlemlerininhâlihazırda yurt dışında bulunan dernek görevlileri tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

-2009 yılından beri vekâlet yoluyla kurban kesiyoruz

2009 yılından beri aldıkları kurban hisselerine ait kesim videolarını ve kurbanlığa ait görselleri hisse sahiplerine eksiksiz bir şekilde ulaştırdıklarını dile getiren Südlü, hisse sahiplerine “Kurbanını Seyret” sloganı ile kesim videosu ve görseller ulaştıran ilk kuruluş olduklarını da sözlerine ekledi. Südlü, bu yıl pandemi olsa da her yıl olduğu gibi yapılan bağışların görüntülerinin hisse sahiplerine eksiksiz ulaştırılacağını dile getirdi. Çare Derneği’nin 2020 Kurban Organizasyonu’na hazır olduğunu ifade etti.

-Kurbanlarınızı online olarak bağışlayabilirsiniz.

Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü, kurban vekaletlerinin "care.org.tr" web sitesinin “Online Bağış” kısmından ya da yine web sitemizde bulunan banka hesaplarına havale yoluylayapılabileceğini dile getirdi. Derneğin +90(212)4710808 numaralı çağrı merkezinden de vekaletle kurban kesimi konusunda bilgi alınabildiğini kaydetti.

-Süreç Diyanet İşleri Başkanlığının tavsiyelerine göre ilerliyor.

Südlü, Çare Derneği olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tavsiye ettiği İslami kurban kurallarına riayet ettiklerini, İslami usullere göre kurban kesimi yaptıklarını ve süreç boyunca ibadetin tam ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini dile getirirken sözlerine şöyle devam etti:

"Organizasyon boyunca içinde bulunduğumuz süreç, bize emanet edilen kurbanlarınızı tamamen insan ve hayvan sağlığını göz önünde bulundurarak ve hijyenik kurallara uygun bir şekilde, hiçbir insan ve hayvan hakkını ihlal etmeden, kurbanlarınıza eziyet etmeden geçirdiğimiz bir süreç. Kesimlerin her biri videolar ile kaydediliyor, isimler okunuyor, fotoğraflar çekiliyor ve hisse sahiplerine ulaştırılıyor.” Südlü, kesimlerin deneyimli kasaplar tarafından gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

-Kurbanlıklar nasıl seçiliyor?

Kurbanların, kesimi yapılacak ülkelerde büyük bir titizlikle seçildiğini dile getiren Südlü, “Bölgedeki temsilcilerimiz kurbanların kurbanlık vasfına haiz, sağlıklı hayvanlar olarak özenle ve titizlikle seçiliyor.” dedi. Dernek Başkanı Südlü, bu yıl pandeminin de etkisiyle imkanları zorlayarak ihtiyaç sahiplerine daha fazla kurban payı ulaştırmayı amaçladıklarını belirti. "Yurt dışındaki organizasyon masraflarımızı en düşük seviyelerde tutup mümkün olan en ucuz, en uygun ve en yüksek et verimliliğine sahip kurbanlıkları seçtiklerini dile getirdi.

-Kurban kesimi sonrası bağışçılara SMS gönderiyoruz.

Kurban vekâleti veren bağışçılarınakesimin başarı ile tamamlandığına dairSMS bildiriminde bulunduklarını aktaran Mehmet Südlü;derneğin 2009 yılından beri her yıl kurban kesim videolarının linklerini bağışçılara kısa mesajla gönderdiklerini iletti. Südlü, sözlerine şöyle devam etti: “Geçen yıl Kurban Bayramı’nın birinci günü öğleden sonra ilk görüntüleri bağışçılarımıza göndermeyi başardık elhamdülillah.”

-Çare Derneği 17 ülkede vekalet yoluyla kurban kesiyor

Bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Uganda, Tanzanya, Burkina Faso, Pakistan, Kamerun, Kenya, Etiyopya, Gana, Somaliland, Filipinler, Afganistan, Arakan, Benin, Çad, Filistin ve Yemen’de vekâlet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştireceklerini belirten Südlü, bu ülkelerde bulunan dernek görevlileri, temsilcileri ve gönüllülerinin yerel bölgelerdeki temin ettikleri kurbanlıkları sağlıklıortamlarda keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getirdi.

- Çare Derneği Başkanı MehmetSüdlü’den bağışçılara teşekkür

Dernek Başkanı Mehmet Südlü, "Bu yıl kurban hisse bedellerimizi yurt içi 1100, yurt dışı da580TL olarak belirledik." vegerek yurt içi gerekse de yurt dışı kurban hisse bedellerinin farklılık arz etmesikurbanlık fiyatlarının yurt dışında daha uygun olmasıyla olduğunu dile getirdi.

Südlü, kurban vekâletlerini Çare Derneği’ne emanet eden bağışçılarına, gönlünüzü ferah tutunuz diyerek sözlerine şunları ekledi:“Bize vermiş olduğunuz kurban emanetlerinin her biri bizler için kutsaldır. Organizasyonu gerçekleştirmek için gönüllü ve temsilcilerimiz canla başla emek vermektedir. Kurban kesimlerimiz baştan sona tek tek video tarafından kayıt altına alınıyor. İsimleriniz her bir kurbanın üzerinde teker teker okunuyor ve vekaletler o kurbanı kesecek olan kasaba veriliyor. Bütün bu sürece sizi de şahit kıldığımız videolar ve fotoğraflar hazırlanıyor. Süreç boyunca sıhhatli ve hijyenik olmaya özen gösterip süreci İslami usullere uygun olarak gerçekleştiriyoruz. On yıldır üstlendiğimiz bu görevde ‘Biz sadece vesileyiz.’ dedik ve bize olan güveninizi de heybemize alarakbu yıl yaptığımız kurban organizasyonumuzun bereketli geçmesini ve ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarının şenlenmesini, yetimlerin yüzlerinin gülmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı başta şahsım adına, Çare Derneği çalışanları, görevlileri, temsilcileri ve gönüllüleri adına bir de Afrika’da, Orta Asya’da ve Uzak Doğu’da, dünyanın en ücra bölgelerine göndermiş olduğunuz yardımların ve kurbanların ulaştığı yoksul, ihtiyaç sahibi ve mazlum kardeşlerimiz adınateşekkür ediyorum."

Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü, bu yıl pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıları ve belirsizlikleri de hatırlatarak kurban vekâleti vermek için son haftayı beklememelerinin daha iyi olacağı çağrısında bulundu.