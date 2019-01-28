Cardiff'ten son dakika kararı! Sala'nın ödemeleri durduruldu
Premier Lig ekiplerinden Cardiff City, uçağıyla birlikte Manş Denizi'inin üstünde kaybolan Emiliano Sala için Nantes'a transfer ödemesi yapmama kararı aldı.28 Ocak 2019 Pazartesi 13:09
Nantes'tan Cardiff'e transfer olan ve İngiltere'ye giderken uçağı kaybolan Emiliano Sala için flaş bir karar çıktı. Cardiff City yönetimi, 17 milyon euroya kadrosuna kattığı Emiliano Sala için Nantes'a yapması gereken transfer ödemelerini durdurma karar aldı.
6 milyon euroyu göndermiyor
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Cardiff City, Sala transferinin ilk taksidi olan 6 milyon euroyu Nantes'a vermeyi düşünmüyor.
"Para hakkında konuşmayacağız"
Konu hakkında konuşan Nantes Başkanı Waldemar Kita, "Şu an dramatik bir dönemden geçiriyoruz. Para hakkında konuşmayacağız" ifadelerini kullandı.
(SPORX)
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