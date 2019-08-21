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Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün kaldı

2019 yılının ’En İyi Drift Pilotu’nun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finaline 10 gün kaldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:10
Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün kaldı

2019 yılının ’En İyi Drift Pilotu’nun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finaline 10 gün kaldı.


İstanbul’un ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 2019 yılının ’En İyi Drift Pilotu’nun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün kaldı. Dünyanın en iyi drift pilotunun belli olacağı Car Park Drift Dünya Finali için heyecan artmaya başladı. Yapılan bilgilendirmeye göre, Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Ülke finalleri sonunda belirlenen 11 pilotun yanı sıra Wild Card’lar ile finale adını yazdıran 7 pilot, 1 Eylül tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.


Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen aralarında Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs’tan da olan 17 farklı milletten, birbirinden yetenekli 18 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.


Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İbrahim Yücebaş da bu mücadele yer alacak. Car Park Drift Dünya Finali’nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak.


Efsaneler jüri koltuğunda


2019 yılında Dünyanın en iyi drift pilotunu belirleyecek jüride ise drift dünyasının efsaneleri, Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike ve Aleksander Grinchuk, Fransız drift pilotu Nicolas Dufour ve 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra 5 kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı yer alacak.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:10
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