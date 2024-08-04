"Çapulcu" oldular, "velev ki ib..e" oldular, PKK'lı-FETÖ'cü oldular, sonunda Siyonistlerin uşağı da oldular

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP'nin İsrail yanlısı tutumunu eleştirdi. CHP'nin İsmail Heniyye'nin şehadetinden duyduğu memnuniyete tepki gösteren Genç, CHP'nin İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti. Genç, CHP'nin Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu zayıflatma çabalarını eleştirdi. Türkiye'nin Gazze direnişine verdiği desteği vurgulayan Genç, CHP'nin bu duruşa karşı olduğunu söyledi. İşte Hikmet Genç'in yazısı:

"Patronu CHP'dir. Kanal azıcık yalpalarsa patron uydu ücretini vermez, hesabı keser. Valla ben demiyorum. Cümle âlem biliyor. Ve dahi CHP'li vekil itiraf ediyor.

İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinden sonra bir coştular ki sormayın. Sevinçten etekleri zil çalıyor.

CHP'nin televizyon kanalı menfur suikastı konuşurken ekranın altındaki yazıda (KJ'de) şu görülüyor;

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"İsrail bir gece ansızın nasıl geldi?"

Gönderme yaptıkları yer belli. Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' metaforu...

Yani diyorlar ki 'öyle gelinmez, böyle gelinir!..'

Katil şebekesi çok sevdi bu KJ'yi... Mutlu ettiler Siyonistleri.

Ama Siyonist'i bu kadar yalamak yetmedi!..

Aynı ekrandan yine katil şebekesi adına parmak salladı liberalin biri.

"İsrail'i haritadan sileceğiz diyen ne kadar Arap lider varsa hepsinin icabına bakıldı. Arap ülkeleri İsrail'e kafa tutuyorlardı, hepsi yaradanları ile buluşturuldu" dedi. (Konukların çok hoşuna gitti, arkadan biri kikirdedi.)

Siyonistlerin nihai hedefinin (kendilerine göre) vaat edilmiş toprakların bir kısmının Türkiye toprakları olduğunu.., İsrail'in Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmadığını; bize de saldırdığını, Hamas'ın Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yaptığını söyleyen Erdoğan'ı hedef aldılar.

'Katledilen on binlerce sivilin, parçalanmış bebek cesetlerinin hiçbir kıymeti yok!' onlar için...

Siyonistlerin Türkiye'deki temsilcileri gibiler.

Türkiye'ye "haddini bil" diyorlar

"İsrail'e meydan okuyanın 'icabına bakar' bizim ağababalarımız" diyorlar.

Daha görünür olsun diye İsrail Dışişleri Bakanı'nın bize salladığı parmağın üstüne oturdular.

Bir diğeri de Erdoğan'a tavsiyede bulunuyor. "Siyonistlere kafa tutma, abilerim kafana odunla vururlar" diyor...

***

"Çapulcu" oldular..,

"Lgbt sapkınlıktır" dedik; "velev ki ib..e" oldular..,

Alkol düzenlemesine karşı koyup, "sarhoş" oldular..,

PKK'lı oldular, FETÖ'cü oldular,

Türkiye'nin bölgedeki nüfuzuna macera, meydan okumaya hayal, 'Mavi Vatan'a masal dediler...

***

Yıllar önce; "Bunlar, 'söz konusu Erdoğan'dan kurtulmaksa, vatan teferruattır!' kafasını yaşıyorlar. Satmaya satılmaya teşneler!.." demiştik.

Mübalağa etmediğimizin ispatıdır bugün yaşananlar.

Her şey olabilirlerdi. Ama bu kadarını biz de tahmin edemedik.

Sonunda soykırımcı katliam şebekesi Siyonistlerin uşağı da oldular!.."